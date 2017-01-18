Суд выдал санкцию на арест технического директора Северо-Эстонской региональной больницы

В среду бюро коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции допросило подозреваемого.

«Материалы дела показывают, что подозреваемый может продолжить совершать преступления. По этой причине прокуратура обратилась к суду с ходатайством о его аресте», - пояснил руководящий досудебным следствием по делу Госпрокурор Стевен-Христо Эвестус.

Суд согласился с позицией прокуратуры и выдал санкцию на арест подозреваемого на срок до двух месяцев.

Во вторник сотрудники Центральной криминальной полиции задержали технического директора службы инфраструктурной техники Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) по подозрению в нарушении требований к проведению тендеров и в мошенничестве, в неоднократном принятии и в вымогательстве взяток, в подделке документов, в использовании поддельных документов, а также в отмывании денег. В качестве подозреваемого был допрошен также один из сотрудников упомянутой службы, его подозревают в мошенничестве и в нарушении требований проведения государственных тендеров. Согласно подозрению, технический директор за взятки обеспечил ряд преимуществ предприятиям, участвовавшим в тендере. Общая стоимость тендеров, в основном связанных с проектированием и строительством, превышала 10 млн евро.

«У нас есть основания утверждать, что с подозреваемым связаны несколько участвовавших в тендерах предприятий и их представителей. Это повлечет за собой предъявление подозрений и ряду юридических лиц. Поскольку целый ряд процедурных мер еще в стадии осуществления, более точной информацией мы поделиться не можем», - сказал Эвестус в среду.

В четверг газета Postimees написала, что состоявший 11 лет в составе руководства PERH Милли, согласно подозрению, получил в общей сложности более 50 000 евро взяток в благодарность за то, что определенные фирмы выигрывали связанные с больницей тендеры по строительству и проектированию. Общий масштаб этих тендеров составил более десяти миллионов евро, тем самым, Милли получил около половины процента.

Строительные тендеры PERH часто выигрывала фирма Kose Ehitus, которая за последние годы дважды получала от больницы проекты общей стоимостью более четырех миллионов евро. Милли в период 1997–2003 состоял в правлении этой фирмы.

Предварительное следствие ведет бюро коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции под руководством Госпрокуратуры.

В середине сентября 2016 года Госпрокуратура передала в суд уголовное дело, в котором обвиняет в преступлениях бывшего главу Северо-Эстонской региональной больницы (PERH), директора отдела инфотехнологии и руководителя отдела питания, предъявлены также обвинения фирме по организации питания и ее исполнительному директору.

Согласно обвинению, бывший председатель правления PERH Тынис Аллик неоднократно брал взятки, в обмен на которые он в течение многих лет гарантировал предоставление питания со стороны обвиняемой в рамках того же уголовного дела фирмы. Согласно обвинению, медицинское учреждение неоднократно в результате тендера заключало договор с обвиняемой фирмой. За это глава PERH неоднократно посещал за счет фирмы Октоберфест в Германии.