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Кровать в бочке, бочка в шахте, шахта на дне океана: самые необычные отели мира

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Винные бочки, бетонные трубы, горные пещеры, заброшенные шахты, списанные самолеты – похоже, нет такого места, в котором нельзя было бы оборудовать отель. Портал Bird In Flight выяснил, что богатая фантазия бывает не только у рестораторов, но и у владельцев отелей.

Сугроб для продвинутых

Отель Arctic SnowHotel на севере Финляндии, в нескольких километрах от деревни Санта-Клауса, работает только три месяца в году и каждый год отстраивается заново – потому что целиком сделан изо льда и снега. Температура в снежных номерах с причудливой подсветкой и прозрачными ледяными кроватями не превышает 0°, но в морозоустойчивых спальных мешках, расстеленных на оленьих шкурах, отдыхать оказывается вполне комфортно. В стоимость проживания включена услуга «Сторож северного сияния»: специальный сотрудник всю ночь наблюдает за небом и при первых же всполохах отправляется будить гостей.

Для тех, кто предпочитает менее экстремальные варианты размещения, в Arctic SnowHotel построены деревянные иглу с прозрачной крышей: из них можно любоваться северным сиянием без необходимости выходить на мороз. В отеле также есть ледяная часовня, ледяной бар и ресторан.

Цена за ночь: в 2-6-местном номере — 130 евро, в одноместном — 180 евро.

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Arctic SnowHotel, Финляндия. Фото: Arctic SnowHotel / Facebook

В гостях у рыбы

Американский Jules Undersea Lodge недаром назван в честь Жюля Верна — это единственный в мире подводный отель. Жить на глубине 6,5 метра под водой предлагается с комфортом: номера оснащены душевыми кабинами, кухнями и прочими благами цивилизации. Но главное здесь — конечно, гигантские окна, откуда можно, не вставая с кровати, наблюдать за жизнью морских обитателей. Опытные дайверы погружаются в отель самостоятельно, новички — под руководством инструкторов (за дополнительную плату).

Цена за ночь: на двоих — 750 евро, на одного – 630 евро, групповой пакет (5-6 человек) — 280 евро на каждого участника (еда везде включена).

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Jules Undersea Lodge, США. Фото: Jules Undersea Lodge / Facebook

Отель имени Бильбо Бэггинса

Австрийский SPA-отель Rogner Bad Blumau с термальными источниками был построен легендарным архитектором Фриденсрайхом Хундертвассером и стал самым крупным его проектом. Главным творческим принципом Хундертвассера всегда было единение архитектуры и природы, и в Bad Blumau этот принцип проявился в полной мере. Здания, вписанные в холмы и подъемы ландшафта, волнообразные стены, газоны на крышах, выпуклые и вогнутые полы, напоминающие лесные тропинки, окна самых причудливых форм и расцветок (их 2400, и ни одно не повторяется!), стеклянные потолки, причудливый декор – и ни одной прямой линии. Полное ощущение, что попал в некую сказочную реальность.

Цена за ночь: от 140 евро за двухместный номер.

Rogner Bad Blumau/ скриншот сайта.

Страна для отпуска? Дайте две

Довольно скромный на вид Hotel Arbez примечателен тем, что построен аккурат на франко-швейцарской границе. Один из номеров спроектирован таким образом, что его ванная находится во Франции, а комната – в Швейцарии; а свадебный люкс граница делит строго пополам, так что головы и ноги молодоженов оказываются буквально в разных государствах.

Налоги собственники отеля платят обеим странам. А когда во Франции в 2008 году ввели запрет на курение в общественных местах, владельцы долго думали, что делать со столовой: один ее конец находится во Франции, а другой – в Швейцарии, где запрет тогда еще не вступил в силу. В итоге столовую все-таки объявили некурящей.

Цена за ночь: от 79 евро.

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Hotel Arbez, Франция, Швейцария. Фото: arbezie.com

Не в норе, так в самолете

Самый экзотичный гостиничный комплекс Новой Зеландии Woodlyn Park предлагает сразу несколько вариантов размещения, один другого удивительней. Так, два номера оборудованы внутри грузового самолета Bristol, в свое время участвовавшего во вьетнамской войне. Три комнаты расположены в вагоне поезда 1918 года, еще пять – в патрульном катере времен Второй мировой. Но больше всего туристы любят подземный отель The Hobbits, представляющий собой несколько «хоббитовских норок» с круглыми окошками.

/ скриншот tripadvisor.com

Цена за ночь: в поезде, самолете или катере – 168 евро, в «норе хоббита» – $285267 евро.

Высоко сижу, далеко гляжу

Heceta Head Lighthouse — отель на территории старинного и до сих пор действующего маяка в Орегоне, признанный журналом New York Times одной из самых красивых достопримечательностей тихоокеанского побережья. Шесть комнат, оборудованных в домике смотрителя, обставлены в классическом викторианском стиле: кровати с балдахинами, ванны на ножках-лапах. Но главное, ради чего сюда приезжают туристы — потрясающий вид на океан с 600-метровой высоты (причем любоваться панорамой можно как из окон номеров, так и с самого маяка). Особенно интересно здесь зимой: в окрестной бухте принимают солнечные ванны морские львы, мимо берегов мигрируют серые киты, а уж зимние штормы точно запомнятся на всю жизнь.

Heceta Head Lighthouse/ скриншот сайта отеля

Цена за ночь: от 117 евро.

Отель на колесах

Номерной фонд отеля Caravane Airstream Américaine 1976 во французских предгорьях Пиренеев — несколько очаровательных ретротрейлеров в духе Америки 70-х. Внутри домики на колесах тоже оформлены в винтажном стиле (реквизит собирали на барахолках по всему миру), но при этом они довольно комфортабельны: каждый оборудован ванной комнатой, мини-кухней и кондиционером. Трейлеры окружены ухоженными газонами, где можно растянуться в гамаке или на скамье-кровати. В одном из фургонов работает бар.

Цена за ночь: от 55 евро.

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Caravane Airstream Américaine Фото: milesandlove.com

В пустыне с бассейном

Al Maha Desert Resort — курорт, стилизованный под бедуинский лагерь посреди пустыни. Но хоть домики-номера и покрыты парусиновыми тентами, как палатки бедуинов, внутренняя обстановка даст фору многим пятизвездочным отелям. Площадь самой маленькой «палатки» составляет 75 квадратных метров, и возле каждой есть собственный бассейн.

Al-Maha resort /MARWAN NAAMANI / MARWAN NAAMANI/AFP

Цена за ночь: от 1265 евро (с едой, но без напитков).

Царь горы

Номера отеля Cuevas Pedro Antonio De Alarcón оборудованы прямо в испанских горных пещерах, несколько веков назад служивших местным жителям укрытиями во время вражеских набегов. Комплекс состоит из 23 одно-, двух- и трехкомнатных номеров-пещер, вырезанных в глиняных скалах; летом, как бы жарко ни было на улице, температура в них не превышает 19 градусов, а зимой их обогревают камины. Панорамные виды на Сьерра-Неваду прилагаются.

/ скриншот tripadvisor.com

Цена за ночь: 69 евро за двухместную пещеру.

Ночь под звездами

Elqui Domos — одна из семи «астрономических» гостиниц в мире и единственная в Южном полушарии. Комплекс отеля состоит из нескольких двухэтажных домиков с собственными террасами: на первом этаже – гостиная и ванная комната, на втором – спальня с раздвижной крышей-куполом. Кроме того, здесь есть трехуровневые номера-обсерватории. В них, помимо гостиной и спальни, есть третий этаж с телескопом. Все в отеле так или иначе связано с астрономией: библиотека с соответствующей литературой, обучающие курсы по работе с телескопами, ночные пешие и конные походы.

/ скриншот tripadvisor.com

Цена за ночь: от 145 евро.

Если долго смотришь в бездну, построй там отель

Апартаменты в заброшенной шахте, выдолбленной в песчаниковой скале, открыл геолог на пенсии Брюс Блэк. Kokopelli’s Cave находится на глубине более 20 метров (это примерная высота семиэтажного дома), и чтобы в него попасть, придется пешком спускаться по проложенной сквозь породу узкой дорожке. Так что с большим багажом приезжать не рекомендуется.

Единственный номер площадью 150 квадратных метров стилизован под индейскую киву. Помимо нескольких спален, гостиной и кухни, в нем есть ванная комната с джакузи и душем-водопадом. Плюс две террасы со стеклянными дверями, откуда открывается панорамный вид на четыре американских штата: Аризону, Нью-Мексико, Юту и Колорадо.

Цена за ночь: 290 евро.

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Kokopelli’s Cave, США. Фото: kokoscave.com

Диоген мертв, но дело его живо

Номера отеля De Vrouwe Van Stavoren, расположенного в приморском городе Ставорен, оборудованы… в бочках из-под вина. Правда, гости отеля оказываются все-таки в более выгодных условиях по сравнению с Диогеном: объем каждой бочки — 14500 литров, а внутри есть ванная комната и прочие удобства. Но винные пары, по свидетельствам очевидцев, все еще дают о себе знать.

Цена за ночь: от 75 евро.

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De Vrouwe Van Stavoren, Нидерланды. Фото: homesandhues.com

Жить в сточной трубе — не такая плохая идея

Впрочем, винные бочки — не самые неожиданные предметы, которые можно приспособить под отель. Так, в мексиканском Tubohotel номера обустроены… внутри бетонных сточных труб. Комнаты получились довольно компактными (2,44 метра в окружности и 3,5 метра в длину — места хватает только на двуспальную кровать и душевую), но довольно уютными. Трубы сложены друг над другом; на верхние можно забраться по лесенкам, и из оттуда открывается особенно живописный вид на окрестности.

Цена за ночь: от 29 евро за двухместный номер.

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TuboHotel, Мексика. Фото: ArchDaily

Живи как индеец. Нет, не в вигваме

Расположенный в парке племени индейцев навахо «Долина Монументов» Firetree представляет собой комплекс хоганов — традиционных жилищ индейцев навахо. Хоганы, хижины с земляным полом и люком в потолке, не слишком комфортабельны, хотя минимальные удобства в них есть: туалет, душ, электричество. Зато приветливые хозяева проведут экскурсию и расскажут массу интересного о навахо, а уж такого звездного неба, как здесь, в цивилизации точно не встретишь.

Цена за ночь: 210 евро.

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Firetree Bed & Breakfast, США. Фото: firetreeinn.com

Поспать в самолете

Хостел Jumbo Stay у въезда в стокгольмский аэропорт Арланда оборудован прямо в самолете Boeing 747 (Jumbo Jet). Всего здесь 29 номеров: общие двух- и четырехместные комнаты по типу общежития, компактные шестиметровые одно- и двухместные комнаты и три люкса (один из них — в кабине пилота). В каждом номере есть телевизор, показывающий в том числе расписание рейсов, а из иллюминаторов открывается вид на взлетную полосу. На борту работают кафе и сувенирная лавка: туда могут прийти все желающие, а не только постояльцы.

Цена за ночь: в четырехместной общей комнате — 450 крон (45 евро), в двухместном номере — 1200 крон (120 евро), люкс в кабине пилота — 1850 крон (185 евро).

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Jumbo Stay, Швеция. Фото: jumbostay.com

Конопля, везде конопля

Закончим обзор на оптимистической ноте. Hemp Hotel переводится как «Конопляный отель», и этим все сказано. На завтрак здесь подают конопляные маффины и роллы, в баре продают 11 сортов конопляного пива и конопляное же мороженое, и даже шампунь и мыло в ванных комнатах — конопляные. Этот отдых вы никогда не забудете, утверждают создатели отеля, и нет причин им не верить. Единственная проблема — номера нарасхват, так что озаботиться попаданием в этот травяной рай придется едва ли не за год.

Цена за ночь: 75 евро за двухместный номер с ванной (номера с общими ванными комнатами дешевле).

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Hemp Hotel, Голландия. Фото: keeshu / Flickr
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