Кровать в бочке, бочка в шахте, шахта на дне океана: самые необычные отели мира

Отель Arctic SnowHotel на севере Финляндии, в нескольких километрах от деревни Санта-Клауса, работает только три месяца в году и каждый год отстраивается заново – потому что целиком сделан изо льда и снега. Температура в снежных номерах с причудливой подсветкой и прозрачными ледяными кроватями не превышает 0°, но в морозоустойчивых спальных мешках, расстеленных на оленьих шкурах, отдыхать оказывается вполне комфортно. В стоимость проживания включена услуга «Сторож северного сияния»: специальный сотрудник всю ночь наблюдает за небом и при первых же всполохах отправляется будить гостей.

Для тех, кто предпочитает менее экстремальные варианты размещения, в Arctic SnowHotel построены деревянные иглу с прозрачной крышей: из них можно любоваться северным сиянием без необходимости выходить на мороз. В отеле также есть ледяная часовня, ледяной бар и ресторан.

Цена за ночь: в 2-6-местном номере — 130 евро, в одноместном — 180 евро.