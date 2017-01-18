Похоже, стало ясно, в каком наряде президент будет встречать гостей на приеме в честь Дня независимости Эстонии

Благодаря удачным спонсорским контрактам манкунианцы заработали 689 млн евро в сезоне-2015/16 и заняли первое место по этому показателю.

Согласно ежегодному исследованию аудиторской компании Deloitte, прежний лидер рейтинга мадридский "Реал" (620,1 млн) занял третье место, пропустив вперед еще и "Барселону" (620,2 млн), сообщает Sky Sports .

Питерский "Зенит" (196,5 млн) занял 17-е место в списке клубов, больше всех заработавших в сезоне-2015/16. По сравнению с прошлым годом доходы клуба из Санкт-Петербурга выросли на 28,7 млн, что позволило клубу подняться в рейтинге Deloitte на одну строчку.

Уточняется, что основную часть доходов "Зенита" составили заработки от коммерческой деятельности (74%) и продажи прав на телетрансляции (21%). От продажи билетов клуб заработал лишь 5% от общей суммы.

В первую двадцатку рейтинга самых доходных клубов мира также входят "Бавария", "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ювентус", дортмундская "Боруссия", "Тоттенхэм", "Атлетико", "Шальке", "Рома", "Милан", "Вест Хэм", "Интер" и "Лестер".

Добавим также, что совместный валовой доход двадцати клубов английской Премьер-лиги в прошлом сезоне увеличился на 12% и достиг рекордной отметки в 7,4 млрд евро.