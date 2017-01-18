Обама рассказал, чем займется после прощания с Белым домом

На своей последней пресс-конференции на посту президента 55-летний Обама пообещал себе больше времени проводить с семьей, в первый год после ухода из Белого дома начать писать книгу и некоторое время воздерживаться от публичных выступлений.

О ближайших планах

«Я немного хочу побыть в тишине и некоторое время не слушать постоянно, что я говорю», - сказал Обама.

При этом уходящий президент сказал, что нарушит молчание, если придется защищать «истинные ценности».

Среди таких проблем Обама назвал «попытки заставить замолчать политических оппонентов и оказать давление на прессу», создание препятствий для голосования, а также попытки выслать из страны нелегальных иммигрантов, детьми приехавших в США.

Сразу после инаугурации Дональда Трампа в пятницу Обама с семьей отправится в отпуск в курортный городок Палм-Спрингс в Калифорнии.

После переезда из Белого дома Обама, его жена Мишель и дочери Малия и Саша будут жить в Вашингтоне. Как сказал Обама, семья остается в Вашингтоне, пока младшая дочь Саша не окончит школу. Старшая дочь Малия осенью начнет учиться в Гарвардском университете.

О Челси Мэннинг

Обама прокомментировал свое решение в последние дни президентства помиловать информатора WikiLeaks, трансгендера Челси Мэннинг, которая была приговорена к 35 годам тюрьмы за разглашение секретной информации.

29-летняя трансгендер Челси Мэннинг (при рождении - Брэдли Мэннинг) выйдет на свободу 17 мая этого года, хотя изначально ее должны были освободить лишь в 2045 году.

По словам Обамы, она уже отбыла немалую часть срока и заслуживает снисхождения.

О палестино-израильском конфликте

Отвечая на вопрос о перспективе достижения мира между Израилем и палестинцами, Обама сказал, что возможность достичь соглашение по принципу «два государства для двух народов» постепенно угасает.

В конце декабря Совбез ООН принял резолюцию, осуждающую строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях. Сенсационность резолюции заключалась в том, что впервые за 40 лет Соединенные Штаты не воспользовались правом вето для защиты своего традиционного союзника.

Обама ранее не раз говорил, что считает принцип «два государства для двух народов» единственным вариантом разрешения многолетнего палестино-израильского конфликта. То, что США не воспользовались правом вето, призвано было еще раз напомнить о необходимости придерживаться именно этого принципа, предусматривающего создание и существование государства Палестина наряду с Израилем, добавил Обама.

Об отношениях с Трампом

Отвечая на вопрос об отношениях с Дональдом Трампом, Обама сказал, что провел с ним сердечную встречу, но при этом не питает иллюзий в отношении того, что их связывают общие цели.

По его словам, Трамп победил на выборах на платформе противостояния многим из инициатив, с которым выступал в последние восемь лет сам Обама.

«Я не думаю, что наши взгляды во многом совпадают», - сказал Обама, добавив, что для него приоритет состоит в мирной передаче власти.

Обама отказался отвечать на вопрос, поддерживает ли он решение около 50 конгрессменов-демократов бойкотировать инаугурацию Дональда Трампа. Сам он подтвердил, что будет присутствовать на церемонии в пятницу вместе с женой.

Обама официально покинет пост президента в пятницу, когда состоится инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.