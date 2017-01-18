Смотрим галерею и видео: уникальный дом в Вильянди смело глядит на озеро и в будущее

Видом на озеро, солнечные восходы и природу лучше всего любоваться с большого балкона второго этажа, а своеобразным украшением фасада являются солнечные батареи на крыше этого современного дома.

Как утверждает член правления построившего дом паевого товарищества Sense Кристо Кальбе, это - единственный в Вильяндимаа пассивный дом: "Процесс получения сертификата мы прошли пока до половины. А вообще сертифицированных пассивных домов в Эстонии пока два: один в Пыльва, второй - в Тартуском уезде".

"Чтобы сохранить тепло в таком доме, требуется очень мало энергии: так как он буквально питается энергией, которую выделяют жители, им достаточно заниматься спортом или танцами, - говорит Кальбе. - Конечно, небольшая отопительная система также имеется. В целом, чрезвычайно низкое потребление энергии достигается благодаря отсутствию мостиков холода, сохраняющей тепло конструкции и архитектурной форме здания, ориентированного на положение солнца на небе".

Passiivmaja Vilajndis Allikas: Sakala

Фундамент здания, внешние стены, крыша и окна постоянно остаются теплыми. При этом окна отлично пропускают свет. Использованы трехслойные стеклопакеты, содержащие газ криптон. Сохраняющие тепло деревянные рамы утеплены снаружи. Важным является и то, что большие окна выходят на южную сторону.

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