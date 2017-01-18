Четверг, 19. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Владимир Свет. Русский стандарт – двойной

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Когда на прошлой неделе я читал многочисленные злопыхания и язвительные комментарии пользователей Интернета по поводу афроамериканской внешности Мисс Хельсинки, меня не покидало ощущение, что происходит что-то ужасное, пишет юрист Владимир Свет.

Я долго не мог понять, в чем проблема. Ну, выбрали не всем понравившуюся, не белую девушку на конкурсе красоты. Ну, начался конкурс на самого ярого ксенофоба. Обычное дело, сколько мы такого за время правления уходящего президента США видели. И в какой-то момент я понял, в чем дело: выливая помои на Сефору Икалабу (так зовут девушку), мы оказываем себе медвежью услугу.

В чем же проблема? Почему мы, местные русские, не можем позволить себе быть самыми обычными расистами и шовинистами? Почему всем остальным – россиянам, американцам, французам, англичанам – можно открыто критиковать всю эту политкорректность и требовать возвращения исконных прав для белых мужчин среднего возраста, а нам нельзя? У нас же свобода слова, в конце концов.

Проблема в том, что мы будем следующими. Пусть мы сами этого не понимаем, но, высказывая мнение по той или иной теме в социальных сетях, мы не просто делимся веселыми мыслями с друзьями. Фактически мы принимаем участие в общественной дискуссии, формируем общественное мнение в самом чистом (грязном) понятии этого слова. Каждый пост можно сравнить с коротким мнением на каком-нибудь онлайн-портале, особенно учитывая, что в последнее время их довольно сложно отличить от социальных сетей. Возмущаясь «чернокожестью» и «обезьяньей улыбкой» королевы красоты финской столицы, мы показываем, что думаем не только как личности, но и как сообщество. Русское сообщество Эстонии.

«В глазах эстонских русских чернокожая девушка не подходит на роль Мисс Хельсинки». Представляете себе такой заголовок? Он вполне отвечает действительности. А такой: «По мнению жителей Пярну, у Мисс Таллинн слишком сильный русский акцент». Или такой: «Жителей Раквере разъярила славянская внешность Мисс Силламяэ». Хотим мы этого или нет, это всё из одной оперы. И, к счастью, в Эстонии это в целом недопустимо. Пока что.

Именно мы, местные русские, должны быть ярыми противниками всякого рода оценок и обобщений на основании цвета кожи, происхождения, родного языка или национальности. Даже, если хотите, цивилизационной принадлежности. Ведь именно для нас важно, чтобы местное общество было открытым, толерантным к меньшинствам, готовым принимать то, что оно до конца не понимает. Только так мы сможем сохранить то, что мы называем собственной культурой, но при этом жить в гармонии с культурой коренной.

Это не значит, что нужно любить геев и принимать у себя в квартире беженцев, никто нас и не заставляет. Нужно перестать ненавидеть, презирать и насмехаться над теми, кто нам непонятен, кто отличается от нас. Ведь мы хотим того же самого от эстонского большинства – чтобы нас принимали такими, какие мы есть, чтобы не смеялись над акцентом, не кривились от наших фамилий. Но какое право мы имеем требовать чего-то подобного, когда сами не готовы также относиться к другим?

Конечно, можно рассуждать о том, что мигранты из Африки или беженцы из Сирии гораздо серьезнее отличаются от местного населения, чем мы, дети мигрировавших в Эстонию жителей СССР. Но если наше общество рано или поздно придет к принципиальному вопросу – быть открытым или закрытым, – выбор в пользу закрытости будет означать нетерпимость и к чужим религиям, и к чужим культурам, и к чужим национальностям. И в момент, когда мы будем требовать открытости и уважения наших особенностей, нам припомнят Мисс Хельсинки и наши собственные двойные стандарты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАмиссрасизмрусскиехельсинки
По теме
Если вы любите Путина, имейте смелость в этом признаться

Если вы любите Путина, имейте смелость в этом признаться 15

Недавно я с удивлением узнал, что простой анонимный опрос учащихся моей родной школы вызвал у кого-то негативные эмоции. Я прочитал комментарии к новости на Postimees, а также замечательную статью Олеси Лагашиной «С кем вы, русские дети». После этого у меня возникло несколько вопросов ко всем, кого эта история неприятно задела. Реплика: а лучше вообще запретить детям высказываться на злободневные темы

Реплика: а лучше вообще запретить детям высказываться на злободневные темы 2

Второй, а то и третий день читаю публикации, посвящённые опроснику Sinu Riigi Kaitse, который на условиях анонимности должны были заполнять 15-летние учащиеся русских школ, и все никак не могу понять, что же такого криминального в этих вопросах.
С кем вы, русские дети?

С кем вы, русские дети? 17

За вчерашний день в редакцию Rus.Postimees пришло несколько сообщений о том, что в школах проводят странный опрос, в ходе которого у детей пытаются выяснить их отношение к Кайтселийту, присутствию НАТО в Эстонии, военному конфликту на Украине и многому другому. П.И.Филимонов: Леонид Слуцкий и правда-матка об Эстонии

П.И.Филимонов: Леонид Слуцкий и правда-матка об Эстонии 6

К сожалению, приходится констатировать, что Эстония – страна расистская и гомофобская, считает писатель П.И. Филимонов, и что тут делать – не очень понятно. Николай Караев: черно-белый расизм – не признак ума, господа

Николай Караев: черно-белый расизм – не признак ума, господа 16

Видеть читательские комментарии насчет новой «Мисс Хельсинки» неловко. Победительница отличается цветом кожи от большинства жителей Финляндии – и что? Нет, вот правда: вам-то что с того?..
ЕЩЁ
О любви к Кайтселийту и Путину
limon.ee
krasotka.ee
Коммерческий текст
скандал в perh
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
скандальный опрос в русских школах
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
Хроника
14:22
Виталий Мутко объяснил мужскую ДНК в пробах хоккеисток занятием сексом
14:14
Россия стараниями Италии может вернуться в клуб G8
14:14
Я в восторге: Светлана Лобода поделилась фото с отдыха
14:10
19 советов для сохранения брака от разведенной женщины
14:07
Фото и видео: Европа в снежном плену
14:05
Артур Тальвик: номера служебных авто чиновников и политиков пора тоже сделать цветными?
14:01
Британский политик обвинил влосипедистов в загрязнении воздуха
13:51
Европейская версия Kia Stinger получит 200-сильный дизель
13:46
Американские медики напомнили женщинам о признаках развития опухоли яичников
13:43
В Москве экстренно госпитализирован актер Борис Щербаков
13:42
Вопрос читателя: что такое ощущаемая температура?
13:40
Уличный опрос: должен ли богатый нарушитель закона платить больший штраф?
13:38
Бесстыдница! Россияне обругали окунувшуюся в купель Елену Беркову
13:35
В Германии состоялся суд над уроженцем Эстонии, который до полусмерти избил собутыльника
13:25
Парфюмерный этикет: правила пользования ароматами
13:24
Смотрим галерею и видео: уникальный дом в Вильянди смело глядит на озеро и в будущее
13:22
Обзор: с такими налоговыми поправками министр идет в правительство
13:19
EKRE интересуется компенсацией за оккупацию (1)
13:19
Названа дата второго в мире морского эротического круиза
13:16
В Ирландии невеста приехала на свадьбу за рулем трактора
Все новости
LimonЦеликом
Похоже, стало ясно, в каком наряде президент будет встречать гостей на приеме в честь Дня независимости Эстонии

Похоже, стало ясно, в каком наряде президент будет встречать гостей на приеме в честь Дня независимости Эстонии

В Москве экстренно госпитализирован актер Борис Щербаков

В Москве экстренно госпитализирован актер Борис Щербаков

Бесстыдница! Россияне обругали окунувшуюся в купель Елену Беркову

Бесстыдница! Россияне обругали окунувшуюся в купель Елену Беркову

14:14
Я в восторге: Светлана Лобода поделилась фото с отдыха
13:13
Какие знаки Зодиака скорее всего согласятся на свободные отношения
13:02
Видео: живот и подбородок Аниты Цой округлились до неузнаваемости
12:49
Анна Седокова впечатлила бюстом
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (2)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Полезно знать: все о компенсации расходов по получению российских виз

Полезно знать: все о компенсации расходов по получению российских виз

Говорите, топливо в Эстонии дорогое? Смотрите, сколько стоит литр бензина в других странах (график)

Говорите, топливо в Эстонии дорогое? Смотрите, сколько стоит литр бензина в других странах (график) (6)

Вопрос читателя: можно ли в Эстонии варить самогон для личного употребления?

Вопрос читателя: можно ли в Эстонии варить самогон для личного употребления? (3)

18. янв
Вопрос читателя: существует ли единая формула расчета платы за отопление?
КурьезЦеликом
Фанаты опубликовали фото Элвиса Пресли: 82-летний кумир миллионов тихо доживает свой век?

Фанаты опубликовали фото Элвиса Пресли: 82-летний кумир миллионов тихо доживает свой век?

Видео: все подумали, что это простой бездомный зашел в таллиннский McDonald's, но этот парень оказался не так прост!

Видео: все подумали, что это простой бездомный зашел в таллиннский McDonald's, но этот парень оказался не так прост!

Доберман пытался пожевать нос Божены Рынски

Доберман пытался пожевать нос Божены Рынски (1)

12. янв
Эстонец решил подзаработать! И тогда он выставил на продажу это… (2)
Погода
Фото и видео: Европа в снежном плену

Фото и видео: Европа в снежном плену

Вопрос читателя: что такое ощущаемая температура?

Вопрос читателя: что такое ощущаемая температура?

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
В Германии состоялся суд над уроженцем Эстонии, который до полусмерти избил собутыльника

В Германии состоялся суд над уроженцем Эстонии, который до полусмерти избил собутыльника

Суд оправдал волостного старейшину Ныва

Суд оправдал волостного старейшину Ныва

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Уличный опрос: должен ли богатый нарушитель закона платить больший штраф?

Уличный опрос: должен ли богатый нарушитель закона платить больший штраф?

В Каламая построят центр виртуальной реальности

В Каламая построят центр виртуальной реальности

Культура
В Финляндии открылась выставка картин, нарисованных медведем

В Финляндии открылась выставка картин, нарисованных медведем

В Музее оккупаций открывается выставка «Как Нарва осталась с Эстонией»

В Музее оккупаций открывается выставка «Как Нарва осталась с Эстонией»

Самые читаемые
Слишком высокое искусство: то, что творилось в Tallinn Art Space, привело нас в замешательство
В Ида-Вирумаа арестовали наркодилеров, подозреваемых в распространении опасного наркотика(2)
Никто не верил, что ему удастся превратить хрущевку в конфетку. Но смотрите сами…
Если вы любите Путина, имейте смелость в этом признаться(16)
Карточек с паролями для интернет-банка скоро не останется: что предложат взамен?(1)
Топ комментариев
Трамп назвал условие для отмены санкций США в отношении России(48)
Авторы скандального опроса: у политиков не было достоверных данных о лояльности русских(31)
Галерея: Польша приветствует американских военнослужащих(21)
Кайдо Симмерманн: кто будет строить Rail Baltica - мы пока не знаем(19)
Ле Пен: Крым не был украинским, санкции надо отменить, а Франция должна выйти из ЕС(18)
Bалюта
USD
0,938 EUR
GBP
1,152 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 18.01.2017
Все валюты
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees