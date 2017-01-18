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Swedbank: в этом году рост цен ускорится и экономика оживится2

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Рост экономики в Эстонии в прошлом году (1,2%) замедляется уже второй год подряд. Однако причин для беспокойства нет, поскольку, по нашей оценке, улучшение ситуации с инвестициями и хорошие перспективы внешнего спроса ускорят в этом году рост ВВП до 2,2 процента. В следующем году добавится ещё более сильный рост потребления, что выведет экономический рост на уровень 2,8 процента. Рост цен уже набирает обороты, и, по нашим прогнозам, он вырастет в этом году скачкообразно. Из-за дефицита рабочей силы давление на зарплаты сохранится, и их быстрый рост не остановится, пишет Тыну Мертсина, главный экономист Swedbank.

В прошлом году рост ВВП замедлился, но многие экономические показатели улучшились

В прошлом году рост экспорта ускорился и увеличился объём производства в промышленном секторе. Эстонские экспортёры продолжили поиск новых рынков. Из десяти стран, в которые Эстония в прошлом году больше всего увеличила вывоз своих товаров, было только четыре европейские страны. Чувство уверенности предприятий и домохозяйств улучшается, ускоряются темпы роста их кредитных портфелей. Доля плохих кредитов в кредитных портфелях низкая, и в последние годы она снижалась. Это свидетельствует о способности предприятий и домохозяйств хорошо справляться со своими обязательствами. В то же время по итогам года прибыль нефинансовых предприятий падает уже три года, а инвестиции – четыре года подряд. Доля расходов на рабочую силу в обороте предприятий достигла самых высоких показателей за последние семь лет, что ставит под угрозу их конкурентоспособность.

Внешний спрос и инвестиции улучшаются

Средний спрос на импорт у крупнейших торговых партнёров Эстонии, по нашим оценкам, в этом году увеличится. Это должно открыть перед нашими предпринимателями больше экспортных возможностей. В то же время наш транзитный сектор может получить очередной удар, если Россия перенаправит транзит удобрений в свои торговые порты. Цены производителя и экспортные цены растут, что благотворно скажется на обороте предприятий и уменьшит негативное воздействие выросших затрат, связанных с рабочей силой, на финансовое положение предприятий. По нашим прогнозам, рост инвестиций в этом году восстановится. Домохозяйства продолжат инвестировать большие средства в жильё, а правительство обещало существенно увеличить в госбюджете 2017 года инвестиции при поддержке средств из Структурных фондов Европейского союза. Должны также вырасти инвестиции нефинансовых предприятий, поскольку чувство уверенности предприятий улучшилось, больше стало возможностей для экспорта и доля неиспользованного капитала снижается. Председательство Эстонии в Совете Европейского союза во второй половине этого года увеличит расходы государственного сектора. Кроме того, мы считаем, что в этот период возрастёт активность ряда предприятий сектора обслуживания. Прежде всего, это касается размещения, питания, транспорта, конференц-услуг, медиа и ИКТ-сектора.  

Рост цен ускорится

В основном из-за удорожания сырья и повышения акцизов, рост цен в этом году ускорится до 3%. Считаем, что в 2018 году цены вырастут на 2,7%. Рост реальной покупательной способности наёмных работников в этом году должен серьёзно затормозиться, поскольку рост зарплаты немного замедлится, а цены впервые после трёхлетней паузы вырастут. Это должно притормозить рост потребления. В то же время повышение пенсий и детских пособий, а также возврат подоходного налога низкооплачиваемым работникам поддержит потребление. Резкое повышение необлагаемого дохода ускорит в 2018 году рост нетто-зарплаты. Это повысит покупательную способность населения и вновь усилит частное потребление.

Реформа трудоспособности повлияет на рынок труда

Мы ожидаем продолжения в этом и следующем году снижения числа людей, не задействованных на рынке труда (то есть людей, которые не заняты активным поиском работы из-за учёбы, преклонного возраста, плохого здоровья или, например, воспитания детей). Повышению активности способствуют напряжённое положение на рынке труда, повышение пенсионного возраста и реформа трудоспособности. Реформа трудоспособности, видимо, приведёт к росту числа безработных. По нашим прогнозам, уровень безработицы повысится с прошлогодних 6,9 процента до 7,5 процента в текущем году и до 7,7 процента в 2018 году.  

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