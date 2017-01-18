Названа дата второго в мире морского эротического круиза

Об этом сообщается на сайте Original Group. Для туристов организуют эротические вечеринки и ориентированные на взрослых развлечения. В специальных зонах на борту лайнера можно будет находиться обнаженным, пишет Рамблер/Путешествия.

Круиз стартует 28 апреля 2018 года в Барселоне. Завершится плавание 5 мая в итальянском городе Чивитавеккья, расположенном рядом с Римом. За время восьмидневного путешествия туристы побывают во Франции — их лайнер зайдет в порт Сет на юге страны и регион Прованс. Кроме того, маршрут Desire Cruise включает Монте‑Карло (Монако), а также итальянские города Портофино, Флоренцию и Пизу.

Забронировать билет на круизный лайнер можно уже сейчас. Тарифы варьируются от 2710 долларов (около 2540 евро) до 11 130 долларов (10 600 евро) с человека.

Руководство Original Group решило запустить Desire Cruise во второй раз, вдохновленное популярностью первого круиза среди туристов.

Первый эротический круиз Desire Cruise стартует осенью 2017 года. Лайнер отправится в плавание из Венеции 26 сентября и завершит его 3 октября в том же итальянском городе. Туристы поплывут на роскошном судне Azamara Quest.