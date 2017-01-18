«К власти пришла партия, имеющая договор о сотрудничестве с партией премьер-министра России «Единая Россия», - сказал депутат Рийгикогу от Консервативной народной партии Яак Мадиссон.

По его словам, хотелось бы знать, собирается ли новое правительство Эстонии двигаться дальше в решении этого вопроса, и как на этот процесс может повлиять связь центристов с российской партией.

Мадисон в своем запросе напомнил министру, что Рийгикогу 9 июня 2004 года дал правительству задание к 1 января 2005 года представить Рийгикогу позицию по требованиям компенсации связанного с оккупацией ущерба.