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Обзор: с такими налоговыми поправками министр идет в правительство

Леннарт Рууда
Леннарт Рууда
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Министр финансов Свен Сестер представит сегодня на заседании кабинета министров предложения об улучшении налоговой среды Эстонии, которые, в случае принятия, могут вступить в силу уже в будущем году. Postimees сделал обзор предложений и готов поделиться со своими читателями. 

Первое предложение – ограничить вывод прибыли из Эстонии иностранными концернами через кредиты. И хотя материнское предприятие должно вернуть кредит своей дочке, с возвратом могут тянуть бесконечно долго, из-за чего, по сути, речь идет о свободном от налогообложения выводе прибыли.

Для предотвращения подобного, начиная с 2018 года, Сестер планирует ввести так называемый залоговый налог, который фирмы должны заплатить при выдаче кредита внутри концерна.

Для этого придется ввести верхний предел кредита, превышение которого потребует от концерна заплатить залоговый налог в размере 20 процентов от суммы. Если кредит будет возвращен в определенный период, например, в течение двух лет, то государство вернет и залоговый налог.

Второе предложение, которое вызвало самое бурное осуждение в прессе в последние дни, касается обложения налогами автомобилей фирм и введение номерных знаков другого цвета. Сестер хочет, чтобы с начала 2018 года были упразднены дневники поездок, но с собственников машин смешанного использования можно было попросить налог со спецльготой, который соответствовал бы мощности автомобиля. Больше всего возражений вызвало предложение изменить цвета номерных знаков для машин, которые используются только для исполнения рабочих обязанностей.

Цель предложения – изменить систему налогообложения автомобилей фирм таким образом, чтобы сделать ее более устойчивой к обманам и ясной, а также снизить административную нагрузку для предпринимателей.

Третье предложение, которое ляжет сегодня на стол кабинета министров, касается зрелых фирм, ставку подоходного налога для которых предлагается снизить до 14 процентов. Пониженную ставку налога государство начнет учитывать на базе дохода, распределенного в течение предыдущих трех лет. По словам Сестера, достигшие фазы зрелости предприятия перекапитализированы, общий объем нераспределенного дохода растет год от года и потенциальный доход государства от налогов остается недополученным. Поэтому для таких фирм должна быть введена более низкая ставка налога, что мотивировало бы предприятия к изменению политики дивидендов.

Четвертое предложение из плана Сестера могло бы изменить налогообложение предпринимателей физических лиц (FIE) и упростить подготовку отчетов. Цель – сделать работу FIE более атрактивной и действенной, распространив и на FIE введенные для наемных работников спецльготы по налогами и социальное обеспечение.

Пятым предложением Сестер хотел бы создать свободную от бюрократии предпринимательскую форму для мелких предпринимателей. Для этого в планах запустить с начала 2018 года систему предпринимательского счета, который физическое лицо могло бы использовать для продажи услуг и товаров другим физическим лицам, а также для продажи товаров юридическим лицам на сумму до 25 000 евро в год. Полученный через предпринимательский счет доход, по плану Сестера, государство обложит более низким 20-процентным налогом, в который включены, как подоходный и социальный налоги, так и налог на обязательное пенсионное страхование.

Шестым предложением Сестер хочет сделать более гибким налогообложение опционов на акции, если предприятие целиком продается новому владельцу. Сейчас работник должен не реализовывать опционы в течение минимум трех лет, чтобы их реализация не считалась льготой. По плану министерства опционы будут облагаться налогом до окончания трехлетнего периода только в той части, которая на момент продажи еще не заработана.

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