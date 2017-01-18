В Германии состоялся суд над уроженцем Эстонии, который до полусмерти избил собутыльника

Суд приговорил 27-летнего мужчину из Эстонии к семи годам и восьми месяцам и его 37-летнего сообщника (национальность не уточняется) к семи годам и шести месяцам тюремного заключения, пишет Augsburger Allgemeine.

По словам судьи, пострадавшему повезло, что он остался жив, так как у него было несколько опасных для жизни травм. Прокурор требовал для подсудимых более сурового наказания. Мужчину, который родом из Эстонии, он просил посадить в тюрьму на девять лет, а его сообщника - на восемь лет.

Судья отметил, что для гражданина Эстонии это уже второе такое преступление, и если он продолжит вести себя подобным образом, то третья жертва, вероятно, не выживет. Однако первое преступление, совершенное в Эстонии, суд Германии не учитывал при вынесении приговора, так как не располагал его деталями.

Жертву били с особой жестокостью

По словам прокурора, избиение 36-летнего мужчины в ноябре 2015 года происходило с особой жестокостью. Ссора между нападавшими и потерпевшим началась в квартире, которую снимал 37-летний драчун. Чтобы не запачкать квартиру кровью, мужчины выволокли жертву на улицу. Там они продолжили избиение. Жизнь мужчины спас жилец дома, который понял, что происходит что-то неладное, и вызвал полицию.

Жертва получила опасные для жизни травмы. На теле мужчины было множество кровоподтеков, врачи выявили у него также перелом черепа. 37-летний подсудимый в суде отрицал избиение и до конца придерживался версии, что он всего лишь присутствовал на месте происшествия, но не участвовал в избиении.

Но судебно-медицинская экспертиза все-таки установила, что избивали жертву двое. На теле пострадавшего были найдены следы от разной обуви. По данным экспертизы, во время избиения 29-летний мужчина из Эстонии был одет в спортивную обувь, а 37-летний мужчина - в рабочие сапоги с металлическими элементами. Именно рабочими сапогами жертве были нанесены самые тяжелые травмы.

Также подсудимые должны выплатить пострадавшему компенсацию в размере 10 000 евро.