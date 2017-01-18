Британский политик обвинил влосипедистов в загрязнении воздуха

По словам политика, переход на двухколесный транспорт не решил многие проблемы, но создание отдельных велосипедных дорожек и выделение под них части магистралей, прежде использовавшихся автомобилями, привело к увеличению пробок и загрязнению воздуха, пишет "Моя Планета".

Как подчеркнул Флелло, «работающие вхолостую застрявшие в пробке автомобили производят гораздо больше вредных веществ, чем свободно передвигающиеся транспортные средства», пишет The Independent.

В качестве примера представитель Лейбористской партии привел ситуацию в Кембридже, где около половины жителей хотя бы раз в неделю используют велосипед. Это, по словам политика, привело к тому, что город стал одним из самых загрязненных в Соединенном Королевстве.

Заявления Флелло возмутили представителей велодвижения Великобритании. Они подчеркнули, что использование велосипеда, напротив, является единственным способом борьбы с пробками и загрязнением воздуха.