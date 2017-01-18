Артур Тальвик: номера служебных авто чиновников и политиков пора тоже сделать цветными?

«У предпринимателей непроизвольно возникает ощущение, что правительство хочет сделать номерные знаки цветными, потому что относится к ним с подозрением и планирует массовые проверки при помощи налогового департамента. До сих пор такие номерные знаки использовались лишь в исключительных случаях, например, на автомобилях дипломатов и военных. Не удивительно, что предприниматели рассматривают этот цветной знак как клеймо», - говорит депутат.

«Если предприниматели, создающие для общества богатства, должны по плану правительства смириться с цветными номерными знаками автомобилей, то и все автомобили, находящиеся на содержании госучреждений, нужно снабдить, например, оранжевыми или жёлтыми номерами. Минфин этот вопрос затронул, но ясности нет. Это был бы знак солидарности и вежливости. Тогда каждый гражданин сможет сразу заметить, если какой-нибудь чиновник или политик ездит решать личные вопросы в рабочее время и за счет госказны – ведь именно за это налоговики часто дергают предпринимателей. В целом, контроль за использованием автомобилей в публичном секторе очень слаб, и эту ситуацию нужно изменить», - считает Артур Тальвик.

«В таком случае цветной номерной знак нужно выдать и тем членам парламента, которые оплачивают лизинг своих стальных коней из депутатских компенсаций», - заявил он.