Россия стараниями Италии может вернуться в клуб G8

Ближайший саммит G7 пройдет 26-27 мая в итальянском городе Таормина. Издание отмечает, что пока вопрос о количественном составе форума остается открытым. Однако "итальянское правительство всерьез рассматривает возможность участия (в нем) России", сообщает портал Newsru.com.

По данным газеты, вопрос возможного участия РФ в саммите обсуждался накануне в Берлине на встрече главы совета министров Италии Паоло Джентиллони и канцлера Германии Ангелы Меркель. Власти ФРГ выступают против возвращения России в состав G8. Они объясняют свою позицию отсутствием сдвигов в процессе мирного урегулирования кризиса на Украине.

Стороны пришли к согласию отложить обсуждение этого вопроса до того момента, как предпримет первые шаги на посту президента США Дональд Трамп. Его инаугурация состоится уже завтра, 20 января.