Суббота, 21. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Павел Иванов: ничто не предвещало беды1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

На прошлой неделе президент Кальюлайд сказала, что основная опасность исходит от сеющих панику и страх иностранных журналистов. На этом фоне мы сами подливаем масло в огонь, пишет журналист.

– Я чувствую, что мы на грани грандиозного шухера

к/ф «Свадьба в Малиновке»

Субботний день в Нарве. Жизнь протекает неторопливо, по-выходному. Мамы либо в магазинах, либо что-то стряпают на обед. А может, на тренировках или курсах. Нарвитянки очень активны. Папы с детьми гуляют в крепости или по променаду. Ничто не предвещает беды...

Разум вхолостую

И тут такая пальба началась! Автоматы, пулеметы, крики. В том числе и женские. Граница как-то напряглась, люди вздрогнули, птицы замолчали...

Оказалось, что это завершаются девятнадцатые по счету военно-спортивные соревнования «Десант Утрия», которые проводит Кайтселийт. Испугу горожан не было предела – и так вокруг неспокойно, и так все ждут сами понимаете чего. А тут на границе – белые человечки с оружием и очередями, пусть и холостыми.

Впоследствии не было предела негодованию. Как можно было не предупредить горожан? Хотя потом выяснилось, что о такого рода непубличных и неспортивных мероприятиях информировать общественность не обязательно. Известно, что мэр Нарвы всё знал. Знали и соответствующие органы России, причем российские СМИ информировали общественность о предстоящей игре заранее. Чего не сделали ни организаторы соревнований, ни местное самоуправление.

Никто не против таких игр. Тем более, что мы к ним уже привыкли – и подобного рода состязания стали традиционными и международными. Однако с учетом нервной обстановки вокруг натовско-российской границы можно было додуматься предупредить население города. Говорят, что Кайтселийт просили об этом своевременно позаботиться.

Может, и не было бы ничего страшного с точки зрения последствий: осознали ошибку, учли на будущее. Если бы не одно обстоятельство, косвенно связанное с играми, но напрямую - с Кайтселийтом. Спустя пару дней после десанта СМИ опубликовали материал о некоем опроснике в русских школах и гимназиях, содержавшем вопросы о безопасности и обороне. В том числе там был и вопрос об имидже военизированной организации.

А кто спрашивает?

Понятно, что в свете произошедшего у нарвитян явно сформировался свой взгляд на Кайтселийт. Я не уверен, что положительный. И это при наличии учебной дружины Алутагузе, собственного здания организации и общей мультикультурности в регионе.

Один нарвский журналист верно подметил, что была упущена уникальная возможность как раз повысить имидж Кайтселийта – если бы горожан пригласили посмотреть на финал десанта «Утрия», зрелищный, увлекательный и познавательный.

Кстати, по поводу опросника. Я не согласен с тем, что это скандальный опросник, пусть он и породил множество спекуляций. Сама анкета призвана рассеять именно спекуляции со стороны политиков на тему лояльности и обороноспособности русскоязычной молодежи. Журналистов стали мучить вопросы: а кто заказчик, почему именно русских опрашивают – и что будет с данными потом? Опрашивают и эстонцев, все это делается с ведома Министерства обороны,

Но выводы по опроснику можно сделать лишь поверхностные – и не отражающие реальное отношение к изучаемому предмету. Мы все помним, как после очередного исследования оказывалось, что русскоязычные в вопросах обороны такие-сякие и вызывают опасения. В этом свете единственное, чего я хотел бы от организаторов, – так это осмысленных выводов.

Бренд – это вам не валун

На этом фоне статья Микка Салу в Еesti Еkspress «Наша фишка – война с Россией, или Как рождаются материалы о нас у западных журналистов» поучительна. Салу подметил, что многочисленные орды журналистов не интересуются нашим брендом, потому что знают, что наш настоящий бренд – это «война, Россия, опасность, НАТО, конфликт». Салу показывает, что даже попытки успокоить журналистов не увенчаются успехом: фишка современной Эстонии уже найдена. Такое вот мы маленькое северное государство.

12 лет назад я испытал нечто подобное, когда встречался с одним известным российским журналистом из очень популярной газеты. Та же фигня: представление об Эстонии давно сформировано, пытаться снять напряжение бесполезно.

На прошлой неделе президент Кальюлайд сказала, что основная опасность исходит от сеющих панику и страх иностранных журналистов. На этом фоне мы сами подливаем масло в огонь, как в случае с Нарвой. Причем делаем мы это с упертым постоянством маленького гордого северного государства, граничащего с Россией. Есть над чем задуматься!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкайтселийтнарваскандал
По теме
Минобразования выделит на строительство эстонской школы в Нарве 2,3 млн евро

Минобразования выделит на строительство эстонской школы в Нарве 2,3 млн евро

В рамках проекта финансирования строительства или капитального ремонта школ Министерство образования выделит трем самоуправлениям Ида-Вирумаа - Йыхви, Азери и Нарве - более 7 млн евро. В Нарве планируется построить новое здание основной эстонской школы, пишет Rus.err.ee. 
Яанус Виллико: чего хотят нарвитяне?

Яанус Виллико: чего хотят нарвитяне?

Политики время от времени раздают жителям Нарвы щедрые обещания, которые не спешат претворять в жизнь. Между тем проблемами жителей приграничных городов следует заняться серьезно. Для интеграции нужно присутствовать там, где идет интеграция, пишет заведующий хозяйственной частью Нарвского колледжа Тартуского университета Яанус Виллико. Кто там шагает правой?

Кто там шагает правой? 7

Я не люблю Путина и не боюсь в этом признаться, хотя, следует отметить, чтобы в русскоязычной среде проговаривать это вслух, нужна некоторая смелость и готовность к тому, что тебя в очередной раз обольют помоями. В то же время меня крайне беспокоит преобладание в нашем обществе слишком прямолинейных противопоставлений. Владислав Копылков: лучше бы Кайтселийт занялся уборкой улиц и лесов от мусора

Владислав Копылков: лучше бы Кайтселийт занялся уборкой улиц и лесов от мусора 7

Ученики гимназий с русским языком обучения получили на уроке «Гособорона» анкету-опросник, в одном из разделов школьникам нужно было охарактеризовать Кайтселийт.
Limon.ee
Krasotka.ee
Коммерческий текст
Limon.ee
Krasotka.ee
самое читаемое на limon.ee
студия postimees
Limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
limon.ee
Пенсии: расчет по-новому
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
Хроника
16:21
Полиция Австрии заявила о предотвращении теракта в Вене
16:15
Бывшая подруга рассказала о проклятии Елены Ваенги
16:13
Искусственные цветы - безвкусица или высокая мода?
16:02
Фото: в Таллинне открылся новый музей
15:58
На сайте Белого дома начнут публиковать зарплаты сотрудников
15:53
Видео: абсолютно голая женщина угнала у полицейского служебную машину
15:47
Министр обороны Эстонии: для нас важна сильная Америка (1)
15:46
Песков: Путин готов к встрече с Трампом, но на подготовку уйдут месяцы
15:36
Ваш магазинный отбеливатель - угроза гормонам! Вот восемь альтернатив
15:27
Выбираем одежду для стола
15:21
Алла Пугачева высказалась по поводу внешности Ирины Аллегровой (фото)
15:20
Синоптик: холодной зимы и жаркого лета больше ждать не стоит
15:18
Ле Пен призвала государства-члены ЕС самим выбирать свою судьбу
14:57
Галерея: женщины по всему миру протестуют против Трампа
14:55
Джон Керри в The New York Times: что мы сделали правильно
14:46
Беременная Полина Гагарина поразила снимком в бикини
14:45
Способы раскладки плитки в ванной комнате в теории и на практике
14:37
Фото и видео: состоялась церемония крещения парома Tõll
14:35
Санкции говорите? В российской деревне угнали Rolls-Royce
14:29
Молодые папы оказались подвержены «послеродовой депрессии»
Все новости
LimonЦеликом
Почему в самолете запрещено курить: пять секретов от сотрудников авиакомпаний, о которых не догадываются пассажиры

Почему в самолете запрещено курить: пять секретов от сотрудников авиакомпаний, о которых не догадываются пассажиры

Знакомьтесь: мужчина с самым длинным членом в мире! (фото)

Знакомьтесь: мужчина с самым длинным членом в мире! (фото)

А вам повезло в браке? Вот самый честный рейтинг жен по знаку Зодиака!

А вам повезло в браке? Вот самый честный рейтинг жен по знаку Зодиака!

16:15
Бывшая подруга рассказала о проклятии Елены Ваенги
15:53
Видео: абсолютно голая женщина угнала у полицейского служебную машину
15:21
Алла Пугачева высказалась по поводу внешности Ирины Аллегровой (фото)
14:46
Беременная Полина Гагарина поразила снимком в бикини
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (2)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Галерея: теперь и в Таллинне есть Anticafe!

Галерея: теперь и в Таллинне есть Anticafe!

Клиенты Cherry на что-то еще надеются

Клиенты Cherry на что-то еще надеются (1)

Любителям суши нужно быть начеку: нечестные продавцы красят тухлую рыбу в розовый цвет и продают ее втридорога

Любителям суши нужно быть начеку: нечестные продавцы красят тухлую рыбу в розовый цвет и продают ее втридорога

20. янв
Вопрос читателя: имею ли я право при покупке ананаса отрывать несъедобные листья? (7)
КурьезЦеликом
Фанаты опубликовали фото Элвиса Пресли: 82-летний кумир миллионов тихо доживает свой век?

Фанаты опубликовали фото Элвиса Пресли: 82-летний кумир миллионов тихо доживает свой век?

Видео: все подумали, что это простой бездомный зашел в таллиннский McDonald's, но этот парень оказался не так прост!

Видео: все подумали, что это простой бездомный зашел в таллиннский McDonald's, но этот парень оказался не так прост!

Доберман пытался пожевать нос Божены Рынски

Доберман пытался пожевать нос Божены Рынски (1)

12. янв
Эстонец решил подзаработать! И тогда он выставил на продажу это… (2)
Погода
Синоптик: холодной зимы и жаркого лета больше ждать не стоит

Синоптик: холодной зимы и жаркого лета больше ждать не стоит

Синоптики прогнозируют в Эстонии снег, дождь и туман

Синоптики прогнозируют в Эстонии снег, дождь и туман

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Несчастный случай в Тартумаа: на рабочем месте погиб мужчина

Несчастный случай в Тартумаа: на рабочем месте погиб мужчина

Галерея: на перекрестке в Таллинне столкнулись два автомобиля

Галерея: на перекрестке в Таллинне столкнулись два автомобиля

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Фото: в Таллинне открылся новый музей

Фото: в Таллинне открылся новый музей

Уже в это воскресенье в Ласнамяэ пройдет масштабное огненное шоу

Уже в это воскресенье в Ласнамяэ пройдет масштабное огненное шоу

Культура
В Финляндии открылась выставка картин, нарисованных медведем

В Финляндии открылась выставка картин, нарисованных медведем

В Музее оккупаций открывается выставка «Как Нарва осталась с Эстонией»

В Музее оккупаций открывается выставка «Как Нарва осталась с Эстонией»

Самые читаемые
Департамент соцстрахования просит принести трудовые книжки
Несчастный случай в Тартумаа: на рабочем месте погиб мужчина
В Финляндии пойман серийный убийца
Двойное дно грузовика скрывало тайную жизнь жителя Таллинна (23)
Смотри и завидуй: эстонская певица на отдыхе показала аппетитную фигуру
Топ комментариев
Если вы любите Путина, имейте смелость в этом признаться(46)
Авторы скандального опроса: у политиков не было достоверных данных о лояльности русских(31)
Президент Трамп подписал первые указы(25)
Секретное оружие России для вторжения в Прибалтику и победы над войсками НАТО: солдаты, падающие с неба(23)
Двойное дно грузовика скрывало тайную жизнь жителя Таллинна (23)
Bалюта
USD
0,941 EUR
GBP
1,155 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 20.01.2017
Все валюты
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees