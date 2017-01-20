– Я чувствую, что мы на грани грандиозного шухера

к/ф «Свадьба в Малиновке»

Субботний день в Нарве. Жизнь протекает неторопливо, по-выходному. Мамы либо в магазинах, либо что-то стряпают на обед. А может, на тренировках или курсах. Нарвитянки очень активны. Папы с детьми гуляют в крепости или по променаду. Ничто не предвещает беды...

Разум вхолостую

И тут такая пальба началась! Автоматы, пулеметы, крики. В том числе и женские. Граница как-то напряглась, люди вздрогнули, птицы замолчали...

Оказалось, что это завершаются девятнадцатые по счету военно-спортивные соревнования «Десант Утрия», которые проводит Кайтселийт. Испугу горожан не было предела – и так вокруг неспокойно, и так все ждут сами понимаете чего. А тут на границе – белые человечки с оружием и очередями, пусть и холостыми.

Впоследствии не было предела негодованию. Как можно было не предупредить горожан? Хотя потом выяснилось, что о такого рода непубличных и неспортивных мероприятиях информировать общественность не обязательно. Известно, что мэр Нарвы всё знал. Знали и соответствующие органы России, причем российские СМИ информировали общественность о предстоящей игре заранее. Чего не сделали ни организаторы соревнований, ни местное самоуправление.

Никто не против таких игр. Тем более, что мы к ним уже привыкли – и подобного рода состязания стали традиционными и международными. Однако с учетом нервной обстановки вокруг натовско-российской границы можно было додуматься предупредить население города. Говорят, что Кайтселийт просили об этом своевременно позаботиться.

Может, и не было бы ничего страшного с точки зрения последствий: осознали ошибку, учли на будущее. Если бы не одно обстоятельство, косвенно связанное с играми, но напрямую - с Кайтселийтом. Спустя пару дней после десанта СМИ опубликовали материал о некоем опроснике в русских школах и гимназиях, содержавшем вопросы о безопасности и обороне. В том числе там был и вопрос об имидже военизированной организации.

А кто спрашивает?

Понятно, что в свете произошедшего у нарвитян явно сформировался свой взгляд на Кайтселийт. Я не уверен, что положительный. И это при наличии учебной дружины Алутагузе, собственного здания организации и общей мультикультурности в регионе.

Один нарвский журналист верно подметил, что была упущена уникальная возможность как раз повысить имидж Кайтселийта – если бы горожан пригласили посмотреть на финал десанта «Утрия», зрелищный, увлекательный и познавательный.

Кстати, по поводу опросника. Я не согласен с тем, что это скандальный опросник, пусть он и породил множество спекуляций. Сама анкета призвана рассеять именно спекуляции со стороны политиков на тему лояльности и обороноспособности русскоязычной молодежи. Журналистов стали мучить вопросы: а кто заказчик, почему именно русских опрашивают – и что будет с данными потом? Опрашивают и эстонцев, все это делается с ведома Министерства обороны,

Но выводы по опроснику можно сделать лишь поверхностные – и не отражающие реальное отношение к изучаемому предмету. Мы все помним, как после очередного исследования оказывалось, что русскоязычные в вопросах обороны такие-сякие и вызывают опасения. В этом свете единственное, чего я хотел бы от организаторов, – так это осмысленных выводов.

Бренд – это вам не валун

На этом фоне статья Микка Салу в Еesti Еkspress «Наша фишка – война с Россией, или Как рождаются материалы о нас у западных журналистов» поучительна. Салу подметил, что многочисленные орды журналистов не интересуются нашим брендом, потому что знают, что наш настоящий бренд – это «война, Россия, опасность, НАТО, конфликт». Салу показывает, что даже попытки успокоить журналистов не увенчаются успехом: фишка современной Эстонии уже найдена. Такое вот мы маленькое северное государство.

12 лет назад я испытал нечто подобное, когда встречался с одним известным российским журналистом из очень популярной газеты. Та же фигня: представление об Эстонии давно сформировано, пытаться снять напряжение бесполезно.

На прошлой неделе президент Кальюлайд сказала, что основная опасность исходит от сеющих панику и страх иностранных журналистов. На этом фоне мы сами подливаем масло в огонь, как в случае с Нарвой. Причем делаем мы это с упертым постоянством маленького гордого северного государства, граничащего с Россией. Есть над чем задуматься!