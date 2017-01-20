Покупка квартиры в еще не построенном доме может плохо кончиться

Лаура с мужем купили в одном из эстонских городов трехкомнатную квартиру в доме, который должны начать строить весной этого года. По плану, строительство должно быть закончено через год, к весне 2018 года. Друзья и родственники говорили, что они сошли с ума: кто в здравом уме покупает квартиру в доме, которого еще нет?
«Мы же особенно не беспокоились и не думали, что покупаем кота в мешке, так как рядом был уже построен один такой дом. Мы даже ходили туда со старшим братом смотреть такую же квартиру. Точно такую же, только в другом доме», - говорит Лаура. Она очень довольна, что через год у них будет новая квартира, интерьер которой она уже вовсю продумывает.
Так как таких проектов, когда купленную квартиру еще нельзя увидеть, становится все больше, возникает вопрос: разумно ли покупать подобные объекты? Руководитель портала недвижимости KV.EE Тарво Теслон говорит, что, конечно, лучше и безопаснее покупать готовые квартиры, но те, кто рискуют и заключают сделку заранее, получают лучшие условия для покупки: например, больший выбор и низкие цены.
А вот вам плюсы и минусы ранней покупки.
Плюсы:
- Когда рынок недвижимости активен, очевидно, что цены будут расти. Поэтому - чем раньше купишь, тем дешевле получишь;
- Обычно девелоперы предлагают первым покупателям значительные скидки;
- Больше времени на изучение проекта, его стоимости и условий покупки;
- Есть возможность выбора подходящего объекта (этаж, планировка, солнечная сторона, красивый вид, подходящая цена);
- Можно свободно выбрать и купить подходящее парковочное место или кладовую в подвале (они быстро заканчиваются!);
- Если я покупаю для перепродажи, у меня есть время на осмысление этого шага;
- У меня есть время на поиски финансирования, оценку, кредитный договор и т.д., а также на дизайн интерьера.
Минусы:
- Если для покупки такой квартиры, нужно продать имеющуюся, могут возникнуть финансовые проблемы. Например, рынок падает, и старая квартира стала стоить значительно меньше;
- Жилая площадь, само здание, отделка, вид, окружение в реальности могут не соответствовать вашим ожиданиям, несмотря на фотографии 3D и рассказы маклера;
- В случае отсутствия адекватной юридической поддержки и собственного жизненного опыта есть шанс стать жертвой мошенничества;
- Если, не дай Бог, изменится рыночная или экономическая ситуация в стране или что-то случится с застройщиком, дом может остаться недостроенным. В худшем положении оказываются клиенты, продавшие свои старые квартиры;
- При ранней покупке нет гарантии, что остальные квартиры/дома/участки, относящиеся к проекту, будут проданы;
- А это повлечет за собой невозможность решить важные проблемы (создание квартирного товарищества, установка охранной системы). Вот вам пример проекта, который находится в процессе строительства - Oru Kodu.