Галерея: на перекрестке в Таллинне столкнулись два автомобиля

ДТП произошло сегодня примерно в час ночи на перекрестке улиц Пронкси и Рауа в Таллинне.
В результате столкновения двух машин никто не пострадал.
Все обстоятельства аварии выясняются.
Сегодня в Таллинне произошло ДТП, в результате которого столкнулись два автомобиля.
ДТП произошло сегодня примерно в час ночи на перекрестке улиц Пронкси и Рауа в Таллинне.
В результате столкновения двух машин никто не пострадал.
Все обстоятельства аварии выясняются.
Дополнено в 13:49!
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