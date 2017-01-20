Галерея: на перекрестке в Таллинне столкнулись два автомобиля

Вчера поздно вечером примерно в 23.40 в Пярнумаа, в деревне Кярсу произошло ДТП. В результате пострадал один человек.

Видео: пьяный водитель фургона протаранил два шлагбаума на заправке

По ходатайству прокуратуры был взят под стражу 43-летний Вадим, которого подозревают в том, что он позавчера в состоянии алкогольного опьянения протаранил два шлагбаума на парковке торгового центра Tasku в Тарту.