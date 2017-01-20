Галерея: теперь и в Таллинне есть Anticafe!

Хозяйка первого в Эстонии заведения с концепцией «антикафе» Виктория Сюваорг увидела сюжет о подобном заведении по телевизору и загорелась идеей создать такое же в Таллинне. И создала. Было арендовано и отремонтировано помещение в центре Таллинна, на Тартуском шоссе. Яркий интерьер с радостными красными акцентами придумала дизайнер Линда Ансталь.

Фото: Виктория Сюваорг

Это полная противоположность обычному кафе, где во главе угла все-таки меню, скорее это – клуб по интересам. Из съестного здесь – чай, кофе, печенье, булочки, пирожки, бутерброды с вареньем... Пить чай-кофе и есть можно сколько угодно. Но сюда приходят не есть и не пить, хотя все съеденное посетителями «Антикафе» – бесплатно. Сюда приходят общаться.

Фото: Виктория Сюваорг

Вот папа с сыном играют в шахматы, а девчонки лет 14-ти... делают уроки, видимо, в перерыве между школьными занятиями и тренировкой. Тут играют в компьютерные и настольные игры, читают, болтают и даже вяжут.

Фото: Вера Копти

Фото: Виктория Сюваорг

Тут играют в «Мафию», проводят гитарные вечеринки, устраивают выставки. В планах встреча Нового года по восточному календарю. Тут можно организовать семинар, мастер-класс, провести выставку или презентацию. Это - отличное место для того, чтобы отметить день рождения подростка. Особенно, если у родителей ограничены финасовые возможности.

Хозяйка Anticafe Виктория Сюваорг. Фото: Вера Копти

«Anticafe – это заведение нового формата, – рассказывает его хозяйка Виктория Сюваорг. – Как и во всех «антикафе», главной его особенностью является способ оплаты: здесь платят 1 евро за вход, а затем только за время, проведенное в антикафе. Одна минута стоит только 5 центов». Более того, существует гибкая система скидок для постоянных клиентов и для групп.

Возникает закономерный вопрос: а засчет чего будет существовать первое в Эстонии Anticafe, ведь нужно платить аренду и зарплату, оплачивать электричество и воду, наконец, каждый день покупать булочки и плюшки?

Фото: Вера Копти

«Это – дело моей души и сердца», - отвечает Виктория. При этом она уточняет, что при составлени бизнес-плана экономическая сторона была тщательно и профессионально просчитана, и она твердо знает, когда сможет зарабатывать достаточно для того, чтобы заплатить аренду, а когда начнет получать прибыль. В конце концов, первое в Таллинне Anticafe работает всего месяц!