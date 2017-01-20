По словам главы отдела политики финансовых рынков Министерства финансов Сийри Тынисте, возможность выпускать ипотечные ценные бумаги оживит местный рынок капитала. "Например, ипотечные ценные бумаги были бы подходящим инструментов для вложения средств пенсионных фондов. В таком случае инвестируемые средства пенсионных фондов в большей мере оставались бы в Эстонии. С другой стороны, это позволило бы иностранным инвесторам увеличить вложения в эстонский рынок капитала", - пояснила Тынисте.
Минфин разрабатывает законопроект о введении в Эстонии ипотечных облигаций
Министерство финансов надеется в текущем году завершить работу над законопроектом, который предоставит банкам возможность выпускать ипотечные ценные бумаги, пишет Rus.Err со ссылкой на ERR.