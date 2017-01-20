Минфин разрабатывает законопроект о введении в Эстонии ипотечных облигаций

По словам главы отдела политики финансовых рынков Министерства финансов Сийри Тынисте, возможность выпускать ипотечные ценные бумаги оживит местный рынок капитала. "Например, ипотечные ценные бумаги были бы подходящим инструментов для вложения средств пенсионных фондов. В таком случае инвестируемые средства пенсионных фондов в большей мере оставались бы в Эстонии. С другой стороны, это позволило бы иностранным инвесторам увеличить вложения в эстонский рынок капитала", - пояснила Тынисте.