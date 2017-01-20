Фото: квартира-студия с высокими потолками в центре Таллинна ищет себе нового хозяина

Часто квартиры такого типа бывают довольно унылыми и неуютными. Однако эта студия на Тартуском шоссе в доме Fahle, напротив, производит впечатление обжитой и со вкусом обставленной.

Фото:KV.EE

Двухъярусная квартира находится в низкой, старой части дома, целиком построенной из известняка. На первом этаже - гостиная и открытая кухня, которая спроектирована таким образом, что несмотря на открытое пространство, не сливается с гостиной.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

На втором этаже, который, в сущности, не является полноценным этажом, а скорее напоминает антресоли, находятся спальня и туалетная комната с ванной. При желании можно построить стенку и получить третью маленькую комнатку.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

А главной особенностью квартиры являются потолки высотой в шесть метров и огромные двусветные окна в гостиной.

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