Видео: пенсионеры решили коренным образом изменить условия своего проживания

Когда Дэйв и Адриенн вышли на пенсию, они продали свой большой дом и построили себе маленький домик на колесах. Причина, почему они решили так поступить - проста: они хотят много путешествовать и не быть привязанными к земле, цитирует портал Kodu издание Living Big in a Tiny House.

Дом, в котором сейчас живут супруги, очень мал: два с половиной метра в ширину и примерно семь - в длину. Он находится в живописном месте неподалеку от их прежнего дома.

Большой и красивый дом и большой земельный участок Дэйва и Адриенн купил их сын. Себе они оставили маленький кусочек земли и своими руками построили маленький домик.

Супруги говорят, что люди слишком любят вещи, но это не делает их счастливыми. А для них гораздо важнее повидать мир и больше времени проводить со своей семьей.

Смотрим видео, на котором маленький домик во всей красе!