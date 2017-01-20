В интервью Sakala Керсти Кальюлайд прокомментировала развернувшийся скандал вокруг пожертвований бизнесменов партиям. «Вы помните 17-18 лет назад, когда Айно Ярвесоо инвестировала невиданным образом в демографическую политику? В то время наше общество не готово было оплачивать с налогов искусственное оплодотворение. Но инициатива Ярвесоо изменила это отношение. Она поддерживала эту сферу своими деньгами так долго, пока государство не осознало и не ввело изменения», - говорит Кальюлайд.

Президент говорит, что, есть взять недавний случай, она не знает, были ли осведомлены партии или нет, что эти деньги поступают к ним для изменений в законе: «Представим, что они знали или, как минимум, некоторые из них знали. В этом случая я предпочитаю модель Айно Ярвесоо. Покупка закона — это непорядок, даже если содержание покупаемого закона несет в себе благородные цели».