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Президент Кальюлайд о пожертвованиях бизнесменов партиям: покупка закона — это непорядок1

Rus.Postimees.ee
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По мнению президента Эстонии Керсти Кальюлайд, деятельность добровольцев в последнее время в Эстонии развивается и помогает гражданскому обществу. В то же время она говорит, что для развития жизни нельзя использовать любые средства, даже если конечная цель весьма благородная. 

В интервью Sakala Керсти Кальюлайд прокомментировала развернувшийся скандал вокруг пожертвований бизнесменов партиям. «Вы помните 17-18 лет назад, когда Айно Ярвесоо инвестировала невиданным образом в демографическую политику? В то время наше общество не готово было оплачивать с налогов искусственное оплодотворение. Но инициатива Ярвесоо изменила это отношение. Она поддерживала эту сферу своими деньгами так долго, пока государство не осознало и не ввело изменения», - говорит Кальюлайд.

Президент говорит, что, есть взять недавний случай, она не знает, были ли осведомлены партии или нет, что эти деньги поступают к ним для изменений в законе: «Представим, что они знали или, как минимум, некоторые из них знали. В этом случая я предпочитаю модель Айно Ярвесоо. Покупка закона — это непорядок, даже если содержание покупаемого закона несет в себе благородные цели».

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