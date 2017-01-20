"Правительство решило на этой неделе продолжить внесение необходимых поправок к законодательству о пенсии по старости и усовершенствование также и формулы расчета пенсии,- передала в субботу BNS пресс-служба правительства. - Мы хотим сделать пенсионную систему более гибкой и более солидарной, чтобы она лучше могла отвечать потребностям и ожиданиям людей. Для нас важен принцип того, чтобы в первой пенсионной ступени один год работы равнялся одному году пенсионного стажа. Размер зарплаты и в дальнейшем будет влиять на размер пенсии, однако в более справедливой мере".

"Усиление благосостояние и внутренней сплоченности общества — один из четырех принципов правительства, во имя которого мы работаем каждый день. Расшить узкие места пенсионной системы и обеспечить солидарности пенсий — это четкий шаг в направлении общества равенства. Государство должно высоко ценить каждого человека, независимо от его должности и зарплаты. Большая разница в доходах не должна перейти в следующие поколения",- отметил Ратас.