Фото и видео: состоялась церемония крещения парома Tõll

Церемония крещения Tõll состоялась в порту Куйвасту в 11 часов в субботу. Крестная парома - работающая в Курессаареской гимназии классная руководительница Лелет Аавик, выбранная по пожеланию Саареской уездной управы. В воскресенье паром приступит к работе.

Длина построенного в Польше парома Tõll 114 метров, он вмещает 150 легковых автомобилей или 12 грузовиков. Он содержит спасательное снаряжение на 700 пассажиров, на двух палубах есть сидячие места для 500 пассажиров. Рабочая скорость составляет 10 узлов, а максимальная 15 узлов. Морские испытания парома начались 20 ноября.