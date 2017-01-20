Способы раскладки плитки в ванной комнате в теории и на практике

Сайт об интерьере Homester.com.ua рассматривает, чем же можно заменить плитку с орнаментами и принтами, которая продается поштучно, а не квадратными метрами и, соответственно, всегда повышает общую стоимость ремонта ванной комнаты.

Лучше использовать однотонную плитку разных цветов из одной и той же коллекции. Фабрики часто выпускают несколько вариаций оттенков одного и того же дизайна. Это будет вам на руку — применяя описанные далее принципы раскладки, вам удастся создать простые, но вместе с тем интересные комбинации.

Важно понимать, что выбирать образцы лучше все-таки у одного производителя — это гарантирует вам похожее качество товара и толщину плитки. Во время покупки на эти нюансы не сложно обратить внимание, зато в дальнейшем вы убережете себя и свою строительную бригаду от лишних нервов при раскладке.

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