Песков: Путин готов к встрече с Трампом, но на подготовку уйдут месяцы

Организация встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа займет месяцы, а не недели, добавил пресс-секретарь президента РФ, сообщает ТАСС.

"Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы", - заметил он.

"Я не думаю, что это будут недели, он - президент США (Трамп) и, прежде всего, он обеспокоен американскими делами, - сказал Песков. - Это как наш президент, если вы спросите меня, что он будет делать завтра, после инаугурации, он будет обеспокоен российскими делами, потому что они - приоритет для президента Путина"