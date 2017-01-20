На сайте Белого дома начнут публиковать зарплаты сотрудников

Сегодня по всему миру женщины организуют так называемый "Женский марш", таким образом, выражая свой протест против известного своими ксенофобскими и шовинистическими высказываниями Дональда Трампа.

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна написал в соцсетях по поводу инаугуруционной речи 45-ого президента США Дональда Трампа, что для Эстонии полезно, если Америка — сильная.

Песков рассказал о звонке Путина Трампу

Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, в ближайшее время поздравит по телефону лидера США Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

Новый глава Пентагона: США усилят свои союзы

Новый министр обороны США Джеймс Мэттис пообещал усердно работать, усилить альянсы с союзниками Америки и разумно тратить деньги на оборону страны. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.

Михкельсон: интересно, много ли своих обещаний Трамп воплотит в жизнь

Присутствовавший на церемонии инаугурации нового президента США председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон сказал, что речь Дональда Трампа не принесла сюрпризов. По словам Михкельсона, он ждет с интересом, как Трамп, например, реализует обещание искоренить исламистскую террористическую организацию, пишет Postimees.

Президент Трамп подписал первые указы

Дональд Трамп в пятницу, 20 января, подписал свои первые указы в должности нового, 45-го президента США. Они касаются назначений в администрации США, передает Deutsche Welle.

Фото и видео: протестующие против инаугурации Трампа крушат витрины в Вашингтоне

В Вашингтоне протестующие против избрания Дональда Трампа президентом США в день его инаугурации устроили беспорядки. В частности, под их горячую руку попали витрины Bank of America, ресторана быстрого питания McDonald's и кофейни Starbucks, а также стекла припаркованных в центре автомобилей, передает агентство Reuters.

Фото и видео: Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США

Сегодня, 20 января, в Вашингтоне принял присягу 45-й президент США Дональд Трамп.