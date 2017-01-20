Фото: в Таллинне открылся новый музей

Коллекция нового музея включает знаки отличия многих известных рыцарских орденов и братств: например, бургундский орден Золотого руна, учрежденный английским королем Благороднейший орден Подвязки, орден Даннеброг, орден Мальты и высшая награда Королевства Пруссии – орден Черного орла. Кроме того, в музее можно увидеть орден Почетного легиона, знаки отличия из Восточной Азии и Российской империи, а также многие государственные награды Эстонии.

По словам историка и консультанта музея Кристьяна Кальюсаара, коллекция содержит весьма редкие экспонаты, относящиеся к лицам и событиям, имеющим большую историческую значимость. «Коллекция музея включает немало ценных, в т. ч. в мировом контексте, экспонатов, которые недостаточно широко представлены даже в частных коллекциях. Так, в коллекцию музея входит орден Маньчжурской империи, которая просуществовала немногим более тринадцати лет, и где в принципе было выдано довольно мало наград. Есть в коллекции и ордена, принадлежавшие таким выдающимся личностям, как император Эфиопии Хайле Селассие и императрица Екатерина II. Экспозиция музея содержит ценные экспонаты со всего мира – от Бразилии до стран Азии», - добавил Кальюсаар.

Таллиннский музей рыцарских орденов – это международный проект, вклад в который внесли коллекционеры и эксперты по фалеристике из Эстонии, Германии, Словакии, Финляндии и США. Музейные экспонаты приобретали на протяжение нескольких лет на европейских аукционах.

Музей и коллекция принадлежат предприятию WETT Eesti OÜ. Его член правления и коллекционер Валерий Глущук хотел создать крупнейшую в Северных странах коллекцию фалеристики именно в таллиннском Старом городе. «Старый город Таллинна, как современник многих из представленных орденов, великолепно подходит в качестве места хранения и экспонирования такой коллекции», - прокомментировал Глущук.

Таллиннский музей рыцарских орденов открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00; по понедельникам и в государственные праздники музей закрыт. С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном сайте музея: http://www.tallinnmuseum.com/