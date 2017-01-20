Искусственные цветы - безвкусица или высокая мода?

Современные мастера, изготавливая искусственные цветы для декора, используют самые разнообразные материалы: ткань (чаще это шелк, шифон или органза), кожу, дерево, воск, полимерные материалы, даже мыло. Создаются как отдельные цветы, так и изумительные букеты, большие и сложные композиции, где цветы сочетаются с ветками, злаками, ягодами – да со всем, что дарит природа.

Фото: koffkindom.ru

Для украшения дома можно даже приобрести россыпь лепестков, они потрясающе смотрятся в неожиданном соседстве с разноцветными камешками в небольшом стеклянном сосуде, напоминая о лете.

Как правильно выбрать в магазине искусственные цветы и как правильно украсить ими дом, чтобы они не испортили, а улучшили интерьер, читайте ЗДЕСЬ.