Премьер в своем выступлении призвал не ориентироваться на результаты выборов в других странах и расстаться с иллюзиями, что антироссийские санкции будут отменены: "Очевидно, что все это надолго. Нечего надеяться на чужие выборы… на приход новых руководителей иностранных", сообщает Newsru.com.

По словам Медведева, в связи с этим российские аграрии, для которых сложились удачные условия, должны активно использовать эту ситуацию: "Мы поддержим их в этом, так как в любых условиях мы будем кормить себя сами".