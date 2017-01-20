Рыбак рассказал о своем рекордном улове – 10-килограммовой щуке (фото)

«Погода отличная, но рыба не клюет. Не знаю, это из-за погоды или рыба уже наелась», - смеется Туул. Мужчина рассказал, что рыбачит каждые выходные и однажды ему удалось вернуться домой с очень солидным уловом.

«Мой рекорд – пойманная около десяти лет назад в маленьком озере около Мустла щука», - говорит мужчина, добавляя, что рыба весила больше 10 килограмм, так как ее не выдержали весы, рассчитанные как раз на такой максимальный вес.

Он также отметил, что в прошлом году ему удалось поймать щуку весом 5,8 килограмм.