Картина дня: пожар в Горхолле, полиция возьмется за балующихся наркотиками и бизнес-империя Гросса

Пожар в Горхолле

Сегодня вечером на территории столичного Горхолла произошел пожар. Читать далее...

В Ласнамяэ прошло масштабное огненное шоу

Сегодня вечером в Ласнамяэ прошло масштабное огненное шоу - сжигание художественной композиции, созданной из отслуживших свое новогодних елок, а также большой праздничный костер. Читать далее...

Полиция возьмется за балующихся наркотиками

Несмотря на то, что рассылка со стороны полиции SMS-сообщений людям, которые периодически употребляют наркотики, осталась в прошлом, стражи правопорядка по-прежнему уделяют пристальное внимание тем, кто любит время от времени баловаться наркотиками. Читать далее...

Если трудовая книжка потеряна

В редакцию Rus.Postimees уже поступили вопросы от взволнованных читателей, которых интересует, сколько времени есть на предоставление трудовой книжки в департамент и что делать, если она была потеряна? Читать далее...

Столкнулись полицейская машина и такси

В субботу вечером примерно в 21.10 в Нарве произошло ДТП, в результате которого пострадал полицейский. Читать далее...

Путь в 25 лет

Четверть века назад с пяти человек и одного магазина началась бизнес-империя Олега Гросса, в которой сейчас насчитывается 57 магазинов и 1500 сотрудников. Читать далее...

Вечная память!

Сегодня в последний путь проводили легендарного спортивного журналиста Лембиту Куузе. Читать далее...

При пожаре погиб мужчина

Вчера вечером в Харьюмаа горело подсобное здание, в котором спасатели нашли мертвого мужчину. Читать далее...

Самый ужасный способ уйти из жизни

Автомобиль, превращенный в скомканный кусок железа. Между мотором, погнутым металлом и разбитым сиденьем находится мертвое тело. Запах крови смешался с запахом топлива. Последний хрип, с которым душа покидает тело. Читать далее...

Ле Пен: Евросоюз умер

Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен считает, что Евросоюз потерял свою жизнеспособность, а Франция должна покинуть содружество, если не получит от Брюсселя ряд преференций. Читать далее...