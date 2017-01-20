Судебный процесс по делу об убийстве Николая Таранкова начнется в конце февраля

Заседания, которые пройдут в Хаапсалуском судебном доме, назначены на 27 и 28 февраля, 8, 9 и 23 марта, а также 28 апреля, сообщила ERR.ee пресс-секретарь суда Аннели Вилу.

"По состоянию на данный момент заседания будут открытыми", - отметила Вилу.

В роли обвиняемого по делу проходит Юрий Воробей (36), которому Госпрокуратура предъявила обвинения в убийстве, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Согласно обвинению, 14 сентября в ходе ссоры в деревне Саунья Ляэнеского уезда Воробей застрелил Николая Таранкова.