Умер известный композитор Вельо Тормис

Тормис родился 7 августа 1930 в деревне Куусалу, около Таллинна.

В 1937—1942 годах жил в Киви-Вигала, где его отец служил органистом в деревенской церкви. Благодаря этому Вельо рано начал играть на органе, подбирал хоралы.

Первые произведения Тормиса, преимущественно хоровые, начали появляться в 1947—1948 годах. В 1951—1956 годах учился в Московской консерватории по классу композиции у В.Я. Шебалина, занимался оркестровкой у Ю.А. Фортунатова, которому он в дальнейшем посвятил известный цикл «Осенние пейзажи» (1964).

В 1956—1960 годах преподавал в Таллинском музыкальном училище, в 1962—1966 годах вёл класс сочинения в средней специальной музыкальной школе при Таллинской консерватории.

С 1969 года полностью посвятил себя композиции. Внёс значительный вклад в развитие современной хоровой музыки.

Тормис был профессором Эстонской академии музыки и театра. С 1997 года — профессор гуманитарных наук Тартуского университета. В 1987 году ему было присвоено звание народного артиста СССР.

Тормис — собиратель и исследователь музыкально-поэтического фольклора финно-угорских народов, черпал в них материал для своих произведений.