Мэру и вице-мэру Палдиски повысили зарплату

Согласно решению горсобрания от 16 января, зарплата мэра с 2017 года составляет 2300 евро, а вице-мэра - 1950 евро в месяц, сообщает портал Rus.err.ee.
Мэром города с начала 2014 года является Тийт Пеэду. Пост вице-мэра занимает Елена Вилльманн.
На этой неделе горсобрание Палдиски приняло решение повысить зарплату мэру и вице-мэру города. Они будут получать почти на 200 евро больше, чем раньше.
Согласно решению горсобрания от 16 января, зарплата мэра с 2017 года составляет 2300 евро, а вице-мэра - 1950 евро в месяц, сообщает портал Rus.err.ee.
Мэром города с начала 2014 года является Тийт Пеэду. Пост вице-мэра занимает Елена Вилльманн.
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