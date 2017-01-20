Лед трещит – снег летит: смельчаки прокатились по замерзшему озеру

Лед на трассе достаточно толстый (около 20 сантиметров) и выдерживает средний легковой автомобиль. Однако для того, чтобы обеспечить безопасность, были введены дополнительные правила. Так на трассе разом могут находиться только три транспортных средства. Водители могут проехать три круга, а затем должны уступить место следующим желающим. Сама трасса сокращена с 1,5 километра до 500 метров.

/ Kuido Saarpuu/Järva Teataja

Несмотря на это лед трещит и трескается, в некоторых местах проступила вода. Организаторы заездов в этот раз особенно внимательно следят за всем происходящим. Заезды будут прекращены не как обычно поздно вечером, а сразу же как возникнет вероятность опасной ситуации.