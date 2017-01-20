При этом Daily Mail указывает, что в исследовании также говорится, что единственное боевое подразделение британской армии может быть полностью ликвидировано Россией в течение дня, если не раньше, пишет портал Газета.ru.

Как объясняет The Times, в настоящее время Британия способна дислоцировать не более 5000–10000 солдат для ведения боевых действий.

Отмечается, что снижение расходов на оборону из бюджета «эффективно ликвидировало» возможность Великобритании «вести и поддерживать» эффективную борьбу против «компетентных» врагов. В пример аналитический центр приводит Россию.

Как сообщает издание, центр опубликовал исследование военных способностей Британии по итогам двух дней семинаров, в которых участвовали действующие и отставные военные, а также академики.

В их документе указано, что это тревожный знак по поводу того, насколько Британия способна отразить атаку России на союзников по НАТО в Восточной Европе.