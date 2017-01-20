О нарушении Россией предписаний IAAF авторам фильма рассказал российский бегун Андрей Дмитриев, сообщает портал Newsru.com.

В тексте на сайте телеканала упоминается фамилия тренера по легкой атлетике Владимира Казарина, который был фигурантом первого отчета комиссии WADA в 2015 году и "отстранен от деятельности" из-за обвинений в участии в допинговом скандале.

К слову, новый информатор ARD пять лет отучился в военном колледже Вирджинии в США, а о его спортивных успехах никто не слышал, хотя в 2009 году он был членом юношеской сборной России.

В качестве доказательства осуществления Казариным тренерской деятельности Дмитриев предоставил фотографии, сделанные 12 января 2017 года в Челябинске, на которых тренер находится вместе с бегуном на 400 метров Артемом Денмухаметовым.

Дмитриев назвал и имена других тренеров, продолжающих готовить атлетов, несмотря на обвинения в допинге. Их, вероятно, упомянут в фильме.

"Если утверждается, что мы меняемся, но при этом такие люди просто продолжают работать, то все это лицемерие и ложь. Происходит имитация перемен, которых нет", - заявил собеседник ARD.