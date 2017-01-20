Один из опытнейших интервьюеров ВВС Эндрю Марр пытался выяснить у Мэй, знала ли она о неполадках в ходе испытания, которое прошло за несколько недель до дебатов в парламенте. Премьер-министр на это заявила, что "полностью уверена в ракетах Trident". Также она ушла от ответа еще на три вопроса о том же, сообщает портал Newsru.com.

О том, что запуск ракеты Trident при испытании подлодки Vengeance у берегов США не был, вопреки заявлениям Минобороны, успешным, написала газета The Sunday Times.

Запуск был произведен в июне 2016 года у берегов Флориды, и ракета после выхода из воды направилась к берегам США. Она не была оснащена боеголовкой. SkyNews обращает внимание на то, что тестовые запуски дорогостоящего "Трайдента" можно пересчитать по пальцам одной руки. И ранее каждое испытание было поводом для ряда пресс-релизов, в которых Минобороны рассказывало о надежности систем ядерной обороны. В противовес этому летний запуск был кратко охарактеризован как "успешный", деталей представлено не было.

The Sunday Times утверждает, что в военном ведомстве и правительстве поднялась огромная паника, и в итоге инцидент решили скрыть. Информацию, по состоянию на вечер воскресенья, не опровергли.