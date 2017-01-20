"У Трампа превалируют не некие интересы всеобщего блага (как мы видели в последние годы, это плохо работает), а интересы США", - отмечает политолог, преподаватель Евроакадемии Леонид Карабешкин, слова которого цитирует портал Rus.err.ee.

"Эстонским политикам в любом случае необходимо максимально воздерживаться от каких-то выпадов или рекомендаций в сторону американской администрации. Потому что очевидно, что подобные рекомендации с нашей стороны слушать в Вашингтоне никто не будет. Один из аспектов, который может повлиять на Эстонию, - это возможный новый подход США к функционированию НАТО", - отмечает Карабешкин.