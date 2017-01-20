Дональд Трамп заявил, что ему, возможно, удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он готов снять с России санкции в обмен на соглашение о сокращении ядерных вооружений, сообщает портал Газета.ru.

Маккейн и Шумер, в свою очередь, выступили против такого шага и намерены представить законопроект, который помешает подобной сделке. Отмечается, что законопроект поддержали сенаторы Бен Кардин и Линдси Грэм.

«Если мы отменим санкции, Россия продолжит вмешиваться в наши выборы и делать плохие вещи. Это было бы ужасно. Так что этот закон, надеюсь, получит поддержку», — сказал Шумер.

Маккейн также вновь заявил о недопустимости снятия санкций с России.