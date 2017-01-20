В столичной больнице продолжают работать связанные с коррупцией руководители

До сих пор в расчетной ведомости числятся и связаны с ежедневным управлением больницой руководитель ИТ-сектора Марко Кильк, руководитель отдела питания больницы Ану Вяхи и технический директор Иво Милли.

Продолжение рабочих отношений с техническим директором Иво Милли, который на прошлой недели был взят под стражу по подозрению в получение в общей сложности более 50 000 евро взяток в благодарность за то, что определенные фирмы выигрывали связанные с больницей тендеры по строительству и проектированию, понятно. Поскольку работавший 11 лет в больнице Милли сейчас находится в тюрьме, руководству больницы не предоставляется возможности рассмотреть все обстоятельства дела.

«Решение по поводу рабочих отношений будет принято в ближайшее время, - заверил председатель руководства региональной больницы Агрис Пееду. - Пока всего его полномочия приостановлены».

Пока не состоялся суд, работников нельзя считать виновными. Судебный процесс над Вяхи и Кильком состоится весной.

Руководители продолжают работать в больнице, но они никак не связаны с принятием решений в финансовых вопросах.