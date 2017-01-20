Из горящего дома спасли четырех человек

Центр тревоги в 03.42 получил сообщение о пожаре в волости Тыллисте, где на первом этаже двухэтажного дома горела квартира. Из дома были эвакуированы четыре человека.
Работы по тушению были завершены в 05.27.
Сегодня ночью произошел пожар в Валгамаа, в волости Тыллисе, пишет Postimees.
Центр тревоги в 03.42 получил сообщение о пожаре в волости Тыллисте, где на первом этаже двухэтажного дома горела квартира. Из дома были эвакуированы четыре человека.
Работы по тушению были завершены в 05.27.
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