Неприятная новость для студентов: обучение в Эстонии подорожает

Проректор ТТУ по учебной работе, академик Якоб Кюбарсепп говорит, что рост цен обусловлен тем, что долгое время они были на том же, довольно низком уровне.

Теперь один зачетный пункт обучения на эстонском языке будет стоить минимум 40 евро, а на английском — 55 евро.

Стоимость зачетных пунктов с нового учебного года вырастут примерно на десять евро. Например, на отделение естесственных наук зачетный пункт подорожает с 29 до 40 евро, на отделении инфотехнологий — с 32 до 40 евро. В год необходимо пройти 45 Европейских зачетных пунктов (1 EAP= 26 учебных часов).

Совет ТТУ утвердил новые цены 20 декабря, против этого были представители студентов.

Руководство студенческого представительства ТТУ сообщило Postimees, что хотя рост цен не сильно заметный, но может ощутимо повлиять на студентов: у них будет меньше шансов на ошибку. Представители студентов беспокоятся, что в новом учебном году будет принята новая учебная программа, средний предмет которой — 6 EAP (на данный момент меньше). Поскольку сейчас большая часть студентов работает, чтобы покрывать расходы на жилье и некоторые учебные предметы, то в будущем студентам придется еще больше работать, что, безусловно, будет сказываться на учебе.

Второе нововведение касается иностранных студентов, которые до этого могли по некоторым специальностям учиться с полной нагрузкой бесплатно.

Учебные программы естественных, точных и технических наук на английском языке были, как и на эстонском, бесплатные. Начиная с учебного года 2017/2018 политика университета в их отношении меняется — обучение на английском станет платным, говорит Кюбарсепп. Но, по его словам, многим иностранным студентам будет предложена стипендия.

Самый большой скачок цен среди англоязычных программ ожидается на отделении инфотехнологий, где зачетный пункт в новом учебном году будет стоит 100 евро вместо 48 евро.

ТТУ очень популярен среди иностранных студентов, там учатся финны, россияне, украинцы, а также турки, нигерийцы и т. д.

«Считаем, что наши учебные программы достаточно хорошие, чтобы сюда приезжать не за бесплатным образование, а за качеством», - говорит Кюбарсепп.

Специалист по организации учебного процесса Тартуского университета Юлле Хендриксон говорит, что университет каждый год пересматривает цены, но десятипроцентной разницы в ценах между двумя учебными годами не будет. Самый дорогой зачетный пункт на медицинском отделении — 100 евро как в учебном года 2016/2017, так и в 2017/2018.

Стоимость иностранного обучения зависит от цены учебной программы и ситуации на рынке, говорит Хендриксон. Также самая дорогая программа для иностранцев на медицинском отделении — за семестр неизменно 5500 евро.

В Таллиннском университете все англоязычные учебные программы являются платными. Большой скачок цен за семестр произошел в учебном году 2016/2016, а в этом изменений не ожидается.