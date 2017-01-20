CNN: хакеры разместили сообщение об атаке РФ на США

По ее данным, взлому подверглась не основная страница газеты в Twitter, а дополнительный аккаунт, где обычно размещаются ссылки на различные видеосюжеты, подготовленные изданием. Всего у него насчитывается около 260 тыс. подписчиков.

По сведению газеты The New York Daily News, злоумышленники разместили на странице ложное сообщение, согласно которому российское руководство якобы заявило, что "Россия будет атаковать Соединенные Штаты с помощью ракет". Данный твит был удален вскоре после публикации.

После этого на той же странице появилось еще несколько сообщений, содержавших послания от хакерской группировки OurMine, которая известна своими взломами популярных аккаунтов в различных соцсетях.

Впоследствии представители The New York Times разместили сообщение, в котором заявили, что расследуют случившееся."Мы удалили серию твитов, которые были ранее опубликованы с этого аккаунта без нашего разрешения, - говорится в заявлении. - Мы проводим расследование ситуации".

Ранее один из филиалов британской телерадиовещательной корпорации "Би-би-си" объявил о расследовании в связи со взломом своего аккаунта в сети микроблогов Twitter, с помощью которого неизвестные распространили недостоверную информацию об огнестрельном ранении, якобы полученном президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации в Вашингтоне.