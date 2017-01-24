Дорого или дешево? Угадайте с первого раза, какой ковер дешевле

На фото два ковра с очень похожим рисунком и почти одинаковые по цвету. Оба замечательно подходят для комнаты в скандинавском стиле.

Они, конечно, не являются точными копиями, но принцип расположения рисунка один и тот же.

Как вы считаете, какой из них стоит 351 евро, а какой - 2152 евро? Оба ковра одного размера - 2x3 метра.

Фото производителей.

Если вы считаете, ковер слева дороже, вы правы. Это сделанный вручную ковер от NUMA за 2152 евро.

Ковер справа - почти втрое дешевле. Его цена 351 евро.

А какой бы вы купили?