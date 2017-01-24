Вторник, 24. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Осиновский позволил и в дальнейшем продавать алкоголь на заправках1

BNS
BNS
/
/
:

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский представил на заседание правительства законопроект, который наряду с предложенными ранее ограничениями рекламы алкоголя также предусматривает запрет на рекламу алкоголя в социальных сетях, отделение зоны продажи алкоголя от прочих товаров в крупных магазинах и содержит прочие связанные с алкоголем ограничения.

Хотя ранняя версия проекта поправок к законам об алкоголе и рекламе не касалась рекламы в интернете, представители трех коалиционных партий вместе решили, что проект должен учитывать и происходящее в интернете, а также популярность социальных сетей, сообщило Министерство социальных дел.

«Доказано, что реклама алкоголя существенно влияет на потребительские привычки людей, особенно когда речь идет о молодежи. С учетом растущего влияния социальных сетей мы решили полностью запретить рекламу алкоголя в социальных сетях», - сказал Осиновский.

В то же время, по соглашению коалиционных партнеров в проекте смягчили ограничения на продажу в небольших магазинах. «В дальнейшем алкогольные напитки должны располагаться отдельно от других товаров и их не должно быть видно с улицы. В то же время, нововведение не требует от небольших магазинов прятать алкоголь за стеной в торговом зале. Это коснется только крупных магазинов общей площадью (продажи и склады) более 600 квадратных метров», - отметил Осиновский. Также было решено отказаться от запрета на продажу алкоголя на заправочных станциях.

Максимальная ставка штрафа за нарушение закона о рекламе составит для юридического лица 50 000 евро. Также увеличится максимальная сумма штрафа для юридического лица и за нарушение закона об алкоголе.

Правительство на кабинетном заседании в конце прошлого года одобрило проект поправок к законам об алкоголе и рекламе, составлением которого руководил министр здоровья и труда. Вслед за этим для обсуждения дополнительных предложений была создана рабочая группа, в которую наряду с Осиновским также вошли министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон и министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Согласно проекту, в рекламе будет разрешено представлять только нейтральную информацию, в том числе избегать изображения людей, отражения атмосферы и пересказа сюжетов.

Проект запрещает наружную рекламу, продлевает срок запрета на рекламу по радио и телевидению до 22 часов вместо прежних 21, запрещает рекламу алкоголя на обложках приложений к журналам и т. д.

Кроме того, будут запрещены дегустации алкоголя в магазинах и happy hour — возможность в определенные часы покупать алкоголь по льготной цене. Кроме того, покупка мультиупаковки алкогольного напитка не должна быть выгоднее покупки индивидуальной упаковки.

В проекте также ужесточается требование проверять возраст покупающих алкогольные напитки. Поправка разрешит проведение контрольных закупок для проверки соблюдения запрета на продажу алкоголя несовершеннолетним и выявления торговли контрабандным алкоголем.

Если проект будет принят Рийгикогу, поправки в полном объеме вступят в силу 1 января 2018 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАалкогольевгений осиновскийзаконзаправкапродажареклама
По теме
Осиновский хочет управлять Facebook и Google

Осиновский хочет управлять Facebook и Google 1

Если в Эстонии с помощью закона можно ограничить рекламу алкоголя на местных телеканалах, то министр труда и здоровья Евгений Осиновский хотел бы изменить европравила так, чтобы можно было бы обуздать и социальные медиа, пишет Postimees.  Зарплата медработников пока не повысится

Зарплата медработников пока не повысится

Утвержденный советом Больничной кассы бюджет организации на текущий год пока не содержит условий для возможного повышения зарплат медработников. Осиновский: ЕС нуждается в новой алкогольной стратегии

Осиновский: ЕС нуждается в новой алкогольной стратегии 1

По мнению министра здоровья и труда Евгения Осиновского, ЕС нуждается в новой стратегии по алкоголю. В том числе, по его словам, следует заняться приграничной торговлей и рассмотреть вариант налогообложения вина, учитывающего крепость алкоголя, как и при налогообложении пива.
ЕЩЁ
limon.ee
krasotka.ee
Коммерческий текст
limon.ee
krasotka.ee
нулевой вариант гражданства
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
17:17
Яна Тоом: я прибыла в Эстонию в 1966 году в роддом. Если это оккупация, то...
17:09
Галерея: я бы очень хотел узнать, чем в реальной жизни занимаются эти сногсшибательные красотки с таллиннской вечеринки Baile-Bon Russian Style
17:06
Диетолог рассказал, как легче отучиться есть сладкое
17:04
Аллигатор чуть не откусил руку сыну Виталия Кличко
17:02
Видео: как из старого комода сделать новый, да еще и живой
16:57
Apple выпустила полезные обновления для своих устройств
16:53
Родные звезды фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров» просят о помощи: актер срочно нуждается в операции
16:52
Полиция ищет очевидцев ДТП в Ласнамяэ
16:48
Ученый: все земляне могут оказаться пришельцами с Марса
16:37
Составлен топ-5 зимних направлений у спортивных болельщиков
16:30
Раймонд Кальюлайд о серых паспортах: отрицание проблемы ничего не даст
16:30
Исполнитель хита «Эти глаза напротив» оказался наркоманом
16:20
Российский портал: в Конгрессе США в ходе карточной игры отработали защиту Эстонии от нападения России (1)
16:16
Бабушка не любит внука. Как быть?
16:11
Исинбаева: Россию очерняют именно не состоявшиеся в спорте атлеты
16:07
Ольга Серябкина молит о помощи: страдающей педиофобией участнице Serebro больно двигаться
15:56
Андрей Красноглазов: каждый русский ощущает за спиной чужое дыхание (4)
15:55
Маардускую гимназию закрыли на трехдневный карантин
15:55
«Преступление и наказание» в Русском театре: полюбить старуху-процентщицу
15:54
В парке Паэ планируют построить летний театр
Все новости
LimonЦеликом
Исполнитель хита «Эти глаза напротив» оказался наркоманом

Исполнитель хита «Эти глаза напротив» оказался наркоманом

Ольга Серябкина молит о помощи: страдающей педиофобией участнице Serebro больно двигаться

Ольга Серябкина молит о помощи: страдающей педиофобией участнице Serebro больно двигаться

Родные звезды фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров» просят о помощи: актер срочно нуждается в операции

Родные звезды фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров» просят о помощи: актер срочно нуждается в операции

17:09
Галерея: я бы очень хотел узнать, чем в реальной жизни занимаются эти сногсшибательные красотки с таллиннской вечеринки Baile-Bon Russian Style
15:50
Свершилось! Певица Нюша выходит замуж (фото)
15:35
Что в коробочке: хотите знать, что Меланья Трамп подарила Мишель Обаме?
15:05
Замечал ли ты когда-нибудь на ушах своей кошки эти кармашки? Они выполняют очень важную функцию!
KrasotkaЦеликом
Шесть вещей, которые делают женщину моложе

Шесть вещей, которые делают женщину моложе

Манеры поведения женщин, которые бесят мужчин

Манеры поведения женщин, которые бесят мужчин

Папа устроил для дочки виртуальный тур по кукольному домику

Папа устроил для дочки виртуальный тур по кукольному домику

17:06
Диетолог рассказал, как легче отучиться есть сладкое
16:16
Бабушка не любит внука. Как быть?
15:50
Тяжелый ПМС связали с кошачьим паразитом
15:42
Зачем покупать? Делаем сами особенно хрустящие мюсли
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (2)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Смотрите галерею, какой небольшой ретро-паром временно ходит до Хельсинки

Смотрите галерею, какой небольшой ретро-паром временно ходит до Хельсинки

Маарду увеличил пособие по рождению второго ребенка

Маарду увеличил пособие по рождению второго ребенка

Каско не помогает при несчастных случаях вне ледовых переправ

Каско не помогает при несчастных случаях вне ледовых переправ

08:23
Вопрос читателя: как декретный отпуск повлияет на трудовой стаж?
Погода
Ученый: все земляне могут оказаться пришельцами с Марса

Ученый: все земляне могут оказаться пришельцами с Марса

Завтра в Эстонии резко похолодает

Завтра в Эстонии резко похолодает

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Полиция ищет очевидцев ДТП в Ласнамяэ

Полиция ищет очевидцев ДТП в Ласнамяэ

Испанская полиция расследует трагические домашние роды 16-летней эстонки

Испанская полиция расследует трагические домашние роды 16-летней эстонки

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Раймонд Кальюлайд о серых паспортах: отрицание проблемы ничего не даст

Раймонд Кальюлайд о серых паспортах: отрицание проблемы ничего не даст

Ласнамяэский дом здоровья выведет местные медицинские услуги на новый уровень

Ласнамяэский дом здоровья выведет местные медицинские услуги на новый уровень

Культура
Эвелина Ведом расскажет о литературных героях в мире фарфора

Эвелина Ведом расскажет о литературных героях в мире фарфора

Фото: житель Таллинна делает жуткие маски

Фото: житель Таллинна делает жуткие маски

Самые читаемые
Испанская полиция расследует трагические домашние роды 16-летней эстонки
Что в коробочке: хотите знать, что Меланья Трамп подарила Мишель Обаме?
Мартин Хельме: предоставление гражданства серопаспортникам приведет к новой волне межнациональной розни(7)
Андрей Красноглазов: каждый русский ощущает за спиной чужое дыхание(4)
Завтра в Эстонии резко похолодает
Топ комментариев
Галерея: президент Украины встретился с Керсти Кальюлайд(34)
СМИ: Россия способна за день сокрушить армию Британии(31)
Президент Трамп подписал первые указы(27)
Двойное дно грузовика скрывало тайную жизнь жителя Таллинна (25)
Правительство изменит формулу расчета: размер пенсий будет зависеть не от зарплаты, а от рабочего стажа(22)
Bалюта
USD
0,93 EUR
GBP
1,158 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 24.01.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees