Хотя ранняя версия проекта поправок к законам об алкоголе и рекламе не касалась рекламы в интернете, представители трех коалиционных партий вместе решили, что проект должен учитывать и происходящее в интернете, а также популярность социальных сетей, сообщило Министерство социальных дел.

«Доказано, что реклама алкоголя существенно влияет на потребительские привычки людей, особенно когда речь идет о молодежи. С учетом растущего влияния социальных сетей мы решили полностью запретить рекламу алкоголя в социальных сетях», - сказал Осиновский.

В то же время, по соглашению коалиционных партнеров в проекте смягчили ограничения на продажу в небольших магазинах. «В дальнейшем алкогольные напитки должны располагаться отдельно от других товаров и их не должно быть видно с улицы. В то же время, нововведение не требует от небольших магазинов прятать алкоголь за стеной в торговом зале. Это коснется только крупных магазинов общей площадью (продажи и склады) более 600 квадратных метров», - отметил Осиновский. Также было решено отказаться от запрета на продажу алкоголя на заправочных станциях.

Максимальная ставка штрафа за нарушение закона о рекламе составит для юридического лица 50 000 евро. Также увеличится максимальная сумма штрафа для юридического лица и за нарушение закона об алкоголе.

Правительство на кабинетном заседании в конце прошлого года одобрило проект поправок к законам об алкоголе и рекламе, составлением которого руководил министр здоровья и труда. Вслед за этим для обсуждения дополнительных предложений была создана рабочая группа, в которую наряду с Осиновским также вошли министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон и министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Согласно проекту, в рекламе будет разрешено представлять только нейтральную информацию, в том числе избегать изображения людей, отражения атмосферы и пересказа сюжетов.

Проект запрещает наружную рекламу, продлевает срок запрета на рекламу по радио и телевидению до 22 часов вместо прежних 21, запрещает рекламу алкоголя на обложках приложений к журналам и т. д.

Кроме того, будут запрещены дегустации алкоголя в магазинах и happy hour — возможность в определенные часы покупать алкоголь по льготной цене. Кроме того, покупка мультиупаковки алкогольного напитка не должна быть выгоднее покупки индивидуальной упаковки.

В проекте также ужесточается требование проверять возраст покупающих алкогольные напитки. Поправка разрешит проведение контрольных закупок для проверки соблюдения запрета на продажу алкоголя несовершеннолетним и выявления торговли контрабандным алкоголем.

Если проект будет принят Рийгикогу, поправки в полном объеме вступят в силу 1 января 2018 года.