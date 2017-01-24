Смотрите галерею, какой небольшой ретро-паром временно ходит до Хельсинки

В январе на линии Таллинн-Хельсинки произошло несколько изменений: обновилась Silja Europa, принадлежащая Tallink, и вот-вот появится долгожданный новехонький Megastar. Не отстает и Viking Line, отправивший на плановый ремонт паром XPRS, а взамен...

Вот о поездке на пароме, который стал заместителем привычного всем XPRS - «Экспресса», я и хочу рассказать. Это маленькая Rosella, обычно курсирующая по маршруту Капельшер (Швеция) — Мариехамн (Аландские острова). Rosella является дважды рекордсменом: по разнообразию маршрутов и нахождению в эксплуатации дольше, чем любое другое судно Viking Line. За 37 (!) лет своей службы паром никогда не фрахтовался и не принадлежал другим компаниям.

Фото: Вера Копти

Rosella была спущена на воду в 1980 году. Ее много раз перестраивали и обновляли. В финской прессе неоднократно отмечалось, что это - один из любимых жителями Аландских островов паромов. «Прокатиться на нем любой желающий сможет по линии Хельсинки-Таллинн до 30 января 2017 года», - привлекательно заканчивалось электронное письмо. А если добавить к этой интриге обещанные большие скидки в плавучих магазинах и ассортимент товаров, который, по идее, должен сильно отличаться выбора на других паромах, то женское сердце не выдержало, и в свой выходной я отправилась знакомиться с «Розеллой».

По-эстонски на пароме по понятным причинам не говорят: команда осталась та же - шведско-финская, зато говорят по-английски, а большинство надписей сделаны и на русском языке, что приятно. Среди обслуживающего персонала преобладают люди зрелого возраста. А официанты вообще убелены сединами.

Фото: Вера Копти

Зайдя на паром, попадаешь в необычно узкое и низкое пространство.

Все бело-красные паромы Viking Line вообще спроектированы таким образом, что в них нет больших свободных пространств с диванчиками, на которых можно уютно устроиться с книжкой или гаджетом. Пассажиры рассаживаются за столиками в кафе, на ступеньках лестниц, которые намного круче, чем на других паромах, но в основном – на полу. Каюты покупают единицы, не считая это рентабельным: 2 часа 40 минут можно и без каюты провести, думает большинство.

Фото: Вера Копти

Лежат везде: напротив крошечной стойки информации, под лестницами и в узких коридорах, ведущих к каютам. Кстати, в этом не вина паромов: некоторые пассажиры, особенно молодые и неформальные, скорее застрелятся, чем сядут на стул, даже если он стоит рядом.

Фото: Вера Копти

На других паромах того же Viking Line с палубы на палубу пассажиров, которым лень бегать по лестницам, возят современные лифты. На «Розелле» они маленькие, чуть больше, чем в старом шведском доме, и, первый раз нажимая на старомодную кнопку, поневоле приговариваешь: «Какое ретро!»

Фото: Вера Копти

Так же, как стойка информации, мал бар. Совсем мала, но зато под завязку заполнена детьми детская комната.

Фото: Вера Копти

Зато огромен магазин, один из трех. Правда, надо сказать честно, магазин меня разочаровал, так как никаких особенных скидок и никаких супер-пупер товаров, от наличия которых у женщин трясутся и тут же тянутся к кошельку руки, обнаружено не было.

Фото: Вера Копти

Кофточки от Кельвина Кляйна за 130 евро и на берегу найти можно. А то, что продавалось по скидкам, совсем не заинтересовало. Но специфические, доступные только на этом пароме да еще на Аландах товары все-таки есть: огромные буханки островного хлеба, копченое мясо, сыры, яблочный сок в трехлитровых коробках – специалитет!

Фото: Вера Копти

Симпатичным оказался магазинчик с товарами для убранства дома: посуда, свечи, полотенца, косметика для ванны, освежители и ароматизаторы – интересно.

Фото: Вера Копти

В расхваленном мне знакомыми Outlet-е ничего не привлекло внимания. Наверное, все самое лучшее уже раскупили.

Что касается питания, то, как и на любом пароме, выбор за пассажиром: кто-то ограничится кофе с булочкой, кому-то подавай шведский стол без ограничений. А огромной порции салата за 9.50 с лихвой хватит на троих!

Если вам хочется самим посмотреть, как выглядит маленькая Rosella, поторопитесь, а то скоро она отправится обратно на линию Капельшер – Мариенхам, где ее очень любят. А мы, наверное, полюбить не успели. И главная причина, кажется, в том, что в Швеции она выполняет роль прогулочного кораблика, а у нас ей пришлось взять на себя функцию практически городского транспорта - возить народ из Таллсинки в Таллсинки по рабочим и прочим деловым надобностям.