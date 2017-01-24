«Я думаю, что через четверть века после объединения Германии, после окончания холодной войны новую историческую эпоху, возможно, сменит другая», - приводит слова канцлера агентство Reuters.

Ангела Меркель заявила, что, хотя некоторые лидеры мечтают о «возвращении к маленькому миру», правильно будет стремиться не к изолированности, а к открытости. «Мы ничего не добьемся, пытаясь решить проблемы при помощи поляризации и популизма», - сказала канцлер. «Мы должны показать, что привержены основным принципам нашей нации», - добавила она.

Накануне глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказал мнение, что приход Дональда Трампа на пост президента США положил конец целой эпохе - устоявшемуся миропорядку XX века. Он предупредил, что теперь нужно готовиться к наступлению сложных времен, к неопределенности и неуверенности.

Напомним, что Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно критиковал политику, проводимую европейскими лидерами. А за несколько дней до инаугурации он заявил, что Ангела Меркель допустила «катастрофическую ошибку», позволив нелегальным мигрантам въехать в Германию. В то же время он подчеркнул, что канцлер - «великий лидер».

На следующий день после вступления Трампа в должность Меркель заявила, что Берлин будет искать компромисс с новой американской администрацией. Она выразила уверенность, что стороны будут сотрудничать по вопросам международной экономики и торговли.

В своей речи в Вюрцбурге накануне Меркель затронула и острую ситуацию с мигрантами, за которую ее критиковал Трамп. Как сообщает издание Focus, статью из которого приводит InoPressa, канцлер рассказала о преимуществах проводимой ею миграционной политики.

«Германия стоит перед гигантской задачей, - сказала Меркель, - но мы должны решить эту задачу, поскольку мы - правовое государство». Канцлер признала, что прибывающие в страну мигранты стали серьезным испытанием для сплоченности общества: граждане по праву ожидают от государства, что оно обеспечит им безопасность при условии сохранения свобод.

Готовность к интеграции, подчеркнула канцлер, должна исходить от обеих сторон. Государственное устройство Германии опирается на право и человеческое достоинство - приезжающие в страну должны уважать эти принципы, резюмировала Меркель.