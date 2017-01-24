Картина дня: «особая» энергия Игоря Манга, обратная сторона алиментов и запрет на Брекзит

Ажиотаж вокруг трудовых книжек

Даже при наличии трудовой книжки могут понадобиться дополнительные запросы. Читать далее...

Алименты - плати или умри!

"Именно так я восприн­имаю наши законы каса­тельно алиментов. Во ­всех СМИ только и слы­шно, какие еще законы ­собираются принять, ч­тобы наказать этих злостных неплательщиков­ алиментов, но никто ­даже и не задумываетс­я об обратной стороне­ медали", - пишет читательница Rus.Postimees. Читать далее...

Хельме о гражданстве для серопаспортников

Реализация идеи премьер-министра и лидера Центристской партии Юри Ратаса предоставить русскоязычным жителям Эстонии нулевой вариант гражданства приведет к новой волне розни между эстонцами и русскими, считает председатель фракции EKRE Мартин Хельме. Читать далее...

Вор в доме Певкура

Минувшей ночью вор пытался проникнуть в дом председателя Партии реформ и бывшего министра внутренних дел Ханно Певкура. Читать далее...

Каменное мракобесие

Высокопоставленный городской чиновник заложил в основу таллиннского жилого квартала краеугольный камень, заряженный ну очень хорошей энергией. Читать далее...

Запрет на Брекзит

Правительству Британии потребуется согласие парламента, чтобы инициировать выход из Евросоюза, постановил Верховный суд. Читать далее...

Marriott в Эстонии

На гостиничный рынок Эстонии выходит крупнейшая в мире сеть отелей Marriott International. Читать далее...

Ценный измерительный прибор

На прошлой неделе Институт морских систем Таллиннского технического университета (ТТУ) потерял в районе острова Кери в Финском заливе ценный измерительный прибор (зонд) и пообещал нашедшему вознаграждение. Читать далее...

Групповое изнасилование

В Швеции трое мужчин были арестованы по подозрению в изнасиловании жительницы города Уппсала. Вся сцена транслировалась в прямой эфир через Facebook. Читать далее...

Ракеты у границы РФ

Китай разместил наиболее совершенные межконтинентальные баллистические ракеты собственной разработки DF-41 в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Читать далее...